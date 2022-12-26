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Şok Sızıntı! Shiba Coin Uçacak!

Shiba Coin yatırımcılarının heyecanı son sızıntıyla ikiye katlandı. Yakında fiyat uçabilir.
20:20
26 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Coin fiyatını son derece olumlu etkilemesi bekleyen kritik bir olaya dair ciddi bir bilgi paylaşıldı. Bu sızıntı fiyatın yakın zamanda yükselişe geçebileceğini gösteriyor. Meme token yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği Shiba Coin oldukça büyük bir sosyal medya kullanıcı “ordusuna” sahip. Peki fiyatı bu denli etkileyecek gelişme neydi?

Shiba Coin Son Dakika

En büyük ikinci meme token olan Shiba Coin Dogecoin’in tahtını sallayabilen tek Dogekiller’dır. Piyasa değeri bakımından kısa süreliğine de olsa DOGE’u geride bırakan SHIB halen Binance borsasında listelendiği günkü fiyatına yakın bir seviyeden alıcı buluyor. Kripto çöküşü elbette SHIB Coin fiyatını da olumsuz etkiledi. Ancak son zamanlarda üzerinde çalıştıkları yeni ürün onun fiyatının tekrar yükselmesini sağlayabilir.

Shiba Inu’nun arkasındaki geliştiricilerden biri merakla beklenen SHIB layer-2 blockchain ürünü hakkında önemli bir açıklama yaptı. Shytoshi Kusama olarak bilinen takma isimli geliştirici, 864.000 Twitter takipçisine Shibarium’un “çok yakında” geleceğini söyledi.

“Dünyanın yarısından fazlasına mutlu tatiller. Shibarium ne zaman? Lütfen çok yakında geleceğini* bilin, ancak insanların aileleriyle geçirecekleri çok önemli bir zamanda (veya bunun sonucunda ortaya çıkan Yeni Yıl partisi zamanında) değil. Önümüzdeki günlerin tadını çıkarın. Gelecek yıl insanlık için önemli bir yıl olacak.”

Shiba Coin Yükselebilir

Son paylaşımdan bu büyük haberin ocak ayında verilebileceğini görüyoruz. Shibarium, Shiba Inu’nun ana zinciri Ethereum için bir ölçeklendirme çözümü olacak. Shibarium ayrıca SHIB tokenlerinin yakılması gibi, meme kripto varlığının değerini artırabilecek yeni özellikler de sunacak. Shibarium’un gaz ücretleri için Shiba Inu ekosistemindeki başka bir token olan BONE’u kullanması planlanıyor. BONE, Shiba Inu projesinin yerel merkezi olmayan borsası (DEX) olan ShibaSwap‘ın yönetim token’ıdır. BONE, kullanıcıların gelecek teklifleri oylamasına olanak tanır.

Ayrıca SHIB metaverse projesi için de hazırlık yapılıyor. Bunun için de bir tarih verilmemiş olsa da son blog gönderisi yakında müjdenin duyurulabileceğini söylüyor. İki kritik gelişmenin eş zamanlı duyurulması SHIB için daha ciddi bir ralliyi beraberinde getirebilir.

Blog gönderisinde şunlar yazıyordu;

“SHIB: The Metaverse, Shiba Inu’nun bir topluluk olarak tarihinin, ShibArmy kripto topluluğunun gerçekten ev diyebileceği bir yer ile yenilik ve birliği sergileyen güzel bir görsel katmanında sanal olarak sergilenen doruk noktası olmaya hazırlanıyor. Sektördeki en iyi markalardan bazılarıyla ortaklığımız sayesinde, sürükleyici ortamların sınırlarını zorlayabiliyor ve topluluğumuzu dinleyerek ve doğrudan stüdyo uzmanlarına geri bildirim yayınlayarak SHIB’in nasıl temsil edilmesi gerektiğine ilişkin yönlendirme sağlayabiliyoruz.”

Shiba Coin yazı hazırlandığı sırada 0,0000082 dolardan alıcı buluyor. Elbette piyasa genelinde yaşanabilecek olumsuz gelişmeler bu duyuruların fiyata pozitif etki etme ihtimalini de engelleyebilir.

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