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Şok Açıklama Şimdi Geldi! En Büyük İkinci Kripto Para Borsasıydı!

Geçen yıl en büyük ikinci kripto para borsası oydu ve yaptığı hatalar nedeniyle iflas etti. Şimdi yeniden açılacağı iddia ediliyor.
20:34
12 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları geçtiğimiz yılın Kasım ayında büyük bir iflas yaşadı. Bitcoin bu olayın ardından dip yapmıştı. Şimdi gelen açıklamalar ise yatırımcılar için heyecan vericiydi. Peki FTX borsası önümüzdeki aylarda neler planlıyor.

FTX Borsası Açılacak Mı?

Reuters tarafından bildirildiği üzere kapanmadan önce dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX önümüzdeki aylarda yeniden faaliyet geçmeyi planlıyor. Son rapora göre borsanın 7,3 milyar dolarlık varlığı kurtarıldı. İkinci çeyrekte yani Haziran sonuna kadar borsayı yeniden faaliyete geçirmeyi planlayan FTX avukatı daha önce de bu seçeneğin masada olduğundan bahsetmişti. O dönemde FTX kurucusu SBF, yatırımcıların ihtiyacı olan şeyin bu olduğunu söyleyip bir an önce borsayı yeniden faaliyet geçirmelerini istemişti.

Borsanın kurtardığı miktar Ocak ayından bu yana 800 milyon dolardan fazla arttı. Bugün yapılan iflas duruşmasında, FTX Avukatı mahkemeye planladıkları yeniden faaliyete geçme hususunda bilgi verdi. Eğer borsa yeniden aktif hale gelecekse öncelikle likit olmayan varlıkların riski ele alınmalıdır. Şirketin elinde ciddi anlamda değerinde nakde çevrilmesi güç sığ likiditeye sahip kripto para bulunuyor.

FTX Borsası Nasıl Çökmüştü

FTX borsası müşteri mevduatlarını Alameda isimli yan şirketi aracılığıyla kullandı ve kripto paraların yaşadığı LUNA çöküşü sırasında rezervleri önemli ölçüde eridi. Aslında para kaybeden FTX müşterileriydi ancak bunun anlaşılması çok uzun sürdü. FTX borsası FTT ve diğer tokenleri teminat olarak göstererek müşteri rezervlerini tuttuğunu iddia etse de kasasındaki tokenlerin önemli bir kısmı sadece kağıt üzerinde değere sahipti. SRM Coin gibi dolaşım arzı düşük tokenlerin kilitli arzını elinde tutan borsa aslında olmayan bir değer üzerinden bilançosunu şişiriyordu.

Binance borsası bu iddialar CoinDesk tarafından ortaya çıkarıldığında elindeki FTT Tokenleri satacağını açıkladı. Ardından FTX borsasının iflas süreci başladı ve iflas etti. FTX kurucusu SBF sonraki süreçte müşterilerine sentetik kripto para sattıklarını ve müşteri mevduatlarının Alameda aracılığıyla kullanıldığını katıldığı birçok Twitter Space yayınında kabul etti. Bugün ise yargılaması devam ediyor ve 13 farklı suçtan hakkında iddianame düzenlendi.

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