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ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’in CEO’su Biran Armstrong, gün içerisinde Dubai’de CNBC’ye röportaj verdi. Yakın zaman önce şirketin merkezinin Amerika Birleşik Devletleri’nden başka bir ülkeye taşınabileceğini dile getiren Armstrong, SEC’ye çeşitli eleştirilerde bulunsa da söz konusu söylemlerinden geri adım attı. Biran Armstrong, şirketin merkezinin ABD’den ayrılarak başka bir ülkeye taşınmayacağını bildirdi.

Coinbase CEO’sundan Geri Adım Geldi

TerraUSD çöküşü ve FTX iflası başta olmak üzere son yıllarda çok sayıda kripto şirketinin iflas etmesi veya çökmesi, kripto ekosistemi üzerindeki düzenleyici baskının artmasına neden oldu. Özellikle bu süreçte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere birçok mali düzenleyici kurum, Binance de dahil olmak üzere çok sayıda kripto şirketine de çeşitli davalar açtı.

İşlem hacmi bakımından ABD’de faaliyet gösteren en büyük kripto para borsası olan Coinbase de bu süreçte SEC’nin radarına giren kripto şirketlerinden biri oldu. SEC, yılın başlarında Coinbase’e bir Wells bildirimi gönderdi. Coinbase CEO’su Biran Armstrong, bu süreçte çeşitli açıklamalar yaparak şirketin merkezini ABD’den başka bir ülkeye taşıyabileceklerini dile getirse de bu söyleminden geri adım attı.

Coinbase ABD’den Çekilmeyecek

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’in CEO’su Biran Armstrong, gün içerisinde Dubai’de CNBC’ye röportaj verdi. SEC’yi ve SEC Başkanı Garry Gensler’ı eleştiren Biran Armstrong, Gensler’ın kripto karşıtı bir görüş benimsediğini ve bu durumun ABD’deki kripto endüstrisine herhangi bir fayda sağlamadığını öne sürdü.

Coinbase CEO’su Biran Armstrong, her ne kadar düzenleyici belirsizliğe vurgu yaparak SEC’yi eleştirse de Coinbase’in kripto endüstrisine ve ABD’ye fayda sağlayabileceğini düşündükleri için şirketin merkezinin başka bir ülkeye taşımayacağını açıkladı.

Ayrıca röportajda şirketin uluslararası yatırımlarına da değinen Brian Armstrong, Coinbase’in uluslararası yatırımlarını artırmak istediğini ve hizmetlerini daha çok ülkede genişleterek kripto ekosistemine katkı sağlamak istediklerini ifade etti.