Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Şirketin CEO’sundan Geri Adım Geldi: Coinbase ABD’den Çekilmeyecek

Şirketin CEO’sundan Geri Adım Geldi: Coinbase ABD’den Çekilmeyecek

Özet

  • Coinbase CEO'su Brian Armstrong, CNBC'ye röportaj verdi.
  • Armstrong, SEC'nin kripto ekosistemine olan yaklaşımını eleştirdi.
  • Öte yandan Coinbase CEO'su, şirketin merkezinin ABD'den başka bir ülkeye taşınmayacağını da ifadelerine ekledi.
15:16
8 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’in CEO’su Biran Armstrong, gün içerisinde Dubai’de CNBC’ye röportaj verdi. Yakın zaman önce şirketin merkezinin Amerika Birleşik Devletleri’nden başka bir ülkeye taşınabileceğini dile getiren Armstrong, SEC’ye çeşitli eleştirilerde bulunsa da söz konusu söylemlerinden geri adım attı. Biran Armstrong, şirketin merkezinin ABD’den ayrılarak başka bir ülkeye taşınmayacağını bildirdi.

Coinbase CEO’sundan Geri Adım Geldi

TerraUSD çöküşü ve FTX iflası başta olmak üzere son yıllarda çok sayıda kripto şirketinin iflas etmesi veya çökmesi, kripto ekosistemi üzerindeki düzenleyici baskının artmasına neden oldu. Özellikle bu süreçte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere birçok mali düzenleyici kurum, Binance de dahil olmak üzere çok sayıda kripto şirketine de çeşitli davalar açtı.

İşlem hacmi bakımından ABD’de faaliyet gösteren en büyük kripto para borsası olan Coinbase de bu süreçte SEC’nin radarına giren kripto şirketlerinden biri oldu. SEC, yılın başlarında Coinbase’e bir Wells bildirimi gönderdi. Coinbase CEO’su Biran Armstrong, bu süreçte çeşitli açıklamalar yaparak şirketin merkezini ABD’den başka bir ülkeye taşıyabileceklerini dile getirse de bu söyleminden geri adım attı.

Coinbase ABD’den Çekilmeyecek

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’in CEO’su Biran Armstrong, gün içerisinde Dubai’de CNBC’ye röportaj verdi. SEC’yi ve SEC Başkanı Garry Gensler’ı eleştiren Biran Armstrong, Gensler’ın kripto karşıtı bir görüş benimsediğini ve bu durumun ABD’deki kripto endüstrisine herhangi bir fayda sağlamadığını öne sürdü.

 Coinbase CEO’su Biran Armstrong, her ne kadar düzenleyici belirsizliğe vurgu yaparak SEC’yi eleştirse de Coinbase’in kripto endüstrisine ve ABD’ye fayda sağlayabileceğini düşündükleri için şirketin merkezinin başka bir ülkeye taşımayacağını açıkladı.

Ayrıca röportajda şirketin uluslararası yatırımlarına da değinen Brian Armstrong, Coinbase’in uluslararası yatırımlarını artırmak istediğini ve hizmetlerini daha çok ülkede genişleterek kripto ekosistemine katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Binance’ten Son Dakika Açıklaması: “Beklemede Olan Tüm Bitcoin Çekim İşlemleri Tamamlandı”
Binance’ten Son Dakika Açıklaması: “Beklemede Olan Tüm Bitcoin Çekim İşlemleri Tamamlandı”
FCA, Birleşik Krallık’ta Faaliyet Gösteren Kayıt Dışı Kripto ATM’leri İçin Harekete Geçti!
FCA, Birleşik Krallık’ta Faaliyet Gösteren Kayıt Dışı Kripto ATM’leri İçin Harekete Geçti!
Tim Cook Konuştu! Apple Yapay Zeka Konusunda Ne Yapıyor?
Tim Cook Konuştu! Apple Yapay Zeka Konusunda Ne Yapıyor?
Beyaz Saray’da Yapay Zeka Zirvesi: ABD Başkanı Joe Biden, Teknoloji Liderleri ile Bir Araya Geldi
Beyaz Saray’da Yapay Zeka Zirvesi: ABD Başkanı Joe Biden, Teknoloji Liderleri ile Bir Araya Geldi
IMF Başkanından Açıklamalar: “ABD’deki Bankacılık Krizinin Yankıları Sürebilir”
IMF Başkanından Açıklamalar: “ABD’deki Bankacılık Krizinin Yankıları Sürebilir”
Avrupa Merkez Bankası’nın Faiz Kararı Açıklandı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Avrupa Merkez Bankası’nın Faiz Kararı Açıklandı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Coinbase’den Resmi Duyuru: Uluslararası Ölçekte Faaliyet Gösterecek Yeni Bir Platform Başlatılıyor!
Coinbase’den Resmi Duyuru: Uluslararası Ölçekte Faaliyet Gösterecek Yeni Bir Platform Başlatılıyor!
SEC’den Bir Kripto Şirketine Daha Para Cezası: Coinme, Yaklaşık 4 Milyon Dolar Ödeyecek
SEC’den Bir Kripto Şirketine Daha Para Cezası: Coinme, Yaklaşık 4 Milyon Dolar Ödeyecek
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023