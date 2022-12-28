Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Sinyalin Ardından Bitcoin ve Kripto Düşmeye Başladı! BTC Neden Düşüyor?

Bitcoin düşüşünden önce hangi sinyal geldi. Altcoinler daha ne kadar düşecek?
19:09
28 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in bu hafta ABD piyasalarının tatil sonrası açılmasıyla volatilitesini artırması bekleniyordu. Fiyatlar düşüyor. Kral kripto para birimi 16.580 dolardan alıcı buluyor ve sıkıcı 16.800 bölgesinden uzaklaştı. Peki kripto para piyasalarındaki düşüşün sebebi neydi? Bitcoin neden bugün düşmeye başladı? İlerleyen günlerde yatırımcıları neler bekliyor?

Bitcoin Neden Düşüyor?

ABD hisse senedi piyasalarıyla uyumlu hareket eden Bitcoin saat 17:30’daki açılıştan kısa bir süre sonra düşmeye başladı. Önümüzdeki yıla dair resesyon beklentileri, devam eden Rusya savaşı ve daha onlarca sebep risk piyasalarını baskılıyor. Ancak BTC düşüşünün sinyali akşam gelen yüksek CDD verisi ve Bitfinex borsasına yapılan milyonlarca dolarlık transferlerle gelmişti. Beklendiği üzere on-chain hareketliliği gören yatırımcılar satış yönlü pozisyon almaya başladı. Bu blockchain’in şeffaflığının da bir göstergesidir.

Dünya genelinde tüm banka hesaplarının blockchain cüzdanları gibi izlenebildiğini düşünün. Paranın nereye aktığını anlık olarak görebilir ve buna göre stratejiler belirlersiniz. Kripto paralarda da durum böyledir. Eğer milyonlarca dolarlık Bitcoin (BTC)’ler hareket ettirilmeye başlandıysa satışa hazırlanılıyor olabilir. Bu durum da gerçek satışlar başlamadan önce diğer yatırımcılar kısa vadeli pozisyonlarını terk eder ve Bitcoin düşmeye başlar.

Kripto Paralar Son Durum

Kripto paraların kümülatif değeri yeniden 800 milyar doların altına düştü. Bu hiç iyi değil çünkü psikolojik sınırın kaybedilmesi 775 hatta 750 milyar dolara kadar sert düşüşleri beraberinde getirebilir. Bitcoin piyasa hakimiyeti yazı hazırlandığı sırada artmaya devam ediyor ve bu durum bize altcoinlerin BTC’den daha fazla kayıp yaşadığını söylüyor. Özellikle düşüşlerin devam etmesi halinde altcoinler çift haneli kayıplarla yüzleşebilir.

Günlük işlem hacmi 20 milyar doların altına düştükten sonra, gelen satışlarla birlikte yeniden 30 milyar dolar seviyesine yükseldi. Birçok altcoin ise yılın en düşük seviyelerine doğru yolculuğuna devam ediyor. FTX borsasının ardından yaşanan kayıplar altcoinlerin çoğunu Haziran dip seviyelerinin altına itti. Şimdilik Bitcoin’in 16.300 dolar desteğinde tutunması bekleniyor aksi taktirde 15.800 ve 15.480 dolar bölgelerine kadar sert düşüşler altcoinlerde %30’u aşan kayıplarla karşı karşıya bırakabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Yıllara Göre Bitcoin Grafiği! Ocak Aylarında Nasıl Performans Gösterdi?
Yıllara Göre Bitcoin Grafiği! Ocak Aylarında Nasıl Performans Gösterdi?
Dikkat! Tahmin Devinden Bitcoin’de (BTC) Ralli Tarihi!
Dikkat! Tahmin Devinden Bitcoin’de (BTC) Ralli Tarihi!
Dikkat Gözler Bu Seviyelerde! BTC, DOT, MATIC ve LTC Yorum!
Dikkat Gözler Bu Seviyelerde! BTC, DOT, MATIC ve LTC Yorum!
Altcoin Tahminleri Korkunç! Bu 5 Doların Altına Düşecek! Peki Bitcoin Ne Olacak?
Altcoin Tahminleri Korkunç! Bu 5 Doların Altına Düşecek! Peki Bitcoin Ne Olacak?
Sektörün Önde Gelen 3 İsmi Konuştu: 2023’te Bitcoin’de Bunları Bekliyorlar!
Sektörün Önde Gelen 3 İsmi Konuştu: 2023’te Bitcoin’de Bunları Bekliyorlar!
Dikkat! 3 Analistten Aykırı Bitcoin Tahmini: Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitebilir!
Dikkat! 3 Analistten Aykırı Bitcoin Tahmini: Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitebilir!
Son Dakika! Bitcoin’de Umutlar Yeniden Filizlendi! Beklenen Haber ABD’den Geldi!
Son Dakika! Bitcoin’de Umutlar Yeniden Filizlendi! Beklenen Haber ABD’den Geldi!
Dikkat! Bu Rapor Her Şeyi Özetliyor! Tecrübeli Analistten Ürküten Bitcoin Tahmini Geldi!
Dikkat! Bu Rapor Her Şeyi Özetliyor! Tecrübeli Analistten Ürküten Bitcoin Tahmini Geldi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022