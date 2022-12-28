Bitcoin düşüşünden önce hangi sinyal geldi. Altcoinler daha ne kadar düşecek?

Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in bu hafta ABD piyasalarının tatil sonrası açılmasıyla volatilitesini artırması bekleniyordu. Fiyatlar düşüyor. Kral kripto para birimi 16.580 dolardan alıcı buluyor ve sıkıcı 16.800 bölgesinden uzaklaştı. Peki kripto para piyasalarındaki düşüşün sebebi neydi? Bitcoin neden bugün düşmeye başladı? İlerleyen günlerde yatırımcıları neler bekliyor?

Bitcoin Neden Düşüyor?

ABD hisse senedi piyasalarıyla uyumlu hareket eden Bitcoin saat 17:30’daki açılıştan kısa bir süre sonra düşmeye başladı. Önümüzdeki yıla dair resesyon beklentileri, devam eden Rusya savaşı ve daha onlarca sebep risk piyasalarını baskılıyor. Ancak BTC düşüşünün sinyali akşam gelen yüksek CDD verisi ve Bitfinex borsasına yapılan milyonlarca dolarlık transferlerle gelmişti. Beklendiği üzere on-chain hareketliliği gören yatırımcılar satış yönlü pozisyon almaya başladı. Bu blockchain’in şeffaflığının da bir göstergesidir.

Dünya genelinde tüm banka hesaplarının blockchain cüzdanları gibi izlenebildiğini düşünün. Paranın nereye aktığını anlık olarak görebilir ve buna göre stratejiler belirlersiniz. Kripto paralarda da durum böyledir. Eğer milyonlarca dolarlık Bitcoin (BTC)’ler hareket ettirilmeye başlandıysa satışa hazırlanılıyor olabilir. Bu durum da gerçek satışlar başlamadan önce diğer yatırımcılar kısa vadeli pozisyonlarını terk eder ve Bitcoin düşmeye başlar.

Kripto Paralar Son Durum

Kripto paraların kümülatif değeri yeniden 800 milyar doların altına düştü. Bu hiç iyi değil çünkü psikolojik sınırın kaybedilmesi 775 hatta 750 milyar dolara kadar sert düşüşleri beraberinde getirebilir. Bitcoin piyasa hakimiyeti yazı hazırlandığı sırada artmaya devam ediyor ve bu durum bize altcoinlerin BTC’den daha fazla kayıp yaşadığını söylüyor. Özellikle düşüşlerin devam etmesi halinde altcoinler çift haneli kayıplarla yüzleşebilir.

Günlük işlem hacmi 20 milyar doların altına düştükten sonra, gelen satışlarla birlikte yeniden 30 milyar dolar seviyesine yükseldi. Birçok altcoin ise yılın en düşük seviyelerine doğru yolculuğuna devam ediyor. FTX borsasının ardından yaşanan kayıplar altcoinlerin çoğunu Haziran dip seviyelerinin altına itti. Şimdilik Bitcoin’in 16.300 dolar desteğinde tutunması bekleniyor aksi taktirde 15.800 ve 15.480 dolar bölgelerine kadar sert düşüşler altcoinlerde %30’u aşan kayıplarla karşı karşıya bırakabilir.