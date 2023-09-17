Meme coin kralı 0,06 dolar bölgesini koruyor ve yazı hazırlandığı sırada 0,061 dolardan alıcı buluyor. Peki sırada ne var? Elon Musk uzun süredir DOGE yatırımcılarını unuttu ancak genel piyasa hissiyatındaki toparlanmanın katkısıyla DOGE yeniden önemli bir bölgeyi sağlamlaştırıyor. Güncel veriler ışığında beklentileri ve fiyat tahminlerini ele alıyoruz.

Dogecoin (DOGE) Fiyat Hedefi

Son düşüşte 0,059 bölgesine kadar inen fiyat 24 saat içinde yüzde 4’e yakın kazanç elde etti. Önümüzdeki günlerde yapılacak FOMC toplantısı öncesinde DOGE aşırı dalgalanma potansiyelini vurguluyor. Kritik fiyat bölgelerini incelemek için Temmuz ayının en yüksek seviyesi olan 0,0838 dolar ile Haziran ayının en düşük seviyesi olan 0,0530 dolar arasındaki Fib seviyeleri yararlı olabilir. Araca göre boğalar Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında 0,0603 dolarlık %23,6 Fib seviyesini tutarlı bir şekilde savundu.

Ağustos ortası ve Eylül ortası arasında DOGE, aynı %23,6 Fib seviyesinin (0,060 dolar) üzerindeki kayıpları konsolide etti. 50 Fib seviyesine (0,068 $) yanlış bir kırılma, Ağustos sonunda 0,060 dolardan geri çekildi. Eğer 20 Eylül genel piyasa için güzel geçerse fiyatın 0,0648 ve 0,0684 dolar seviyelerini hedeflediğini görebiliriz. Kral kripto eğer 28.000 doları aşabilirse bu senaryoda 0,075 dolar mümkün olacaktır.

DOGE Fiyat Yorum

Dogecoin yatırımcılarının dikkat etmesi gereken diğer bir kilit seviye ise 0,0603 dolarda bulunuyor. Bu bölgenin altında günlük kapanış yükseliş beklentisinin tersine dönmesini sağlayabilir. Olası düşüş senaryosunda hedeflenen destek seviyesi 0,0556 dolarda bulunuyor. CMF verisi bize DOGE için yatırımcı girişlerinin azaldığını söylüyor. RSI ise Ağustos ortasından bu yana dip aralıklarda seyrederek son dört haftada artan satış baskısını pekiştirdi.

DOGE fiyatındaki dalgalanmayla birlikte vadeli işlemler cephesindeki açığa satış pozisyonlarının güçlendiğini gördük. Özellikle son 3 günde artan short pozisyonlar günlük traderların baskın bölümünün daha fazla düşüşe hazırlandığını söylüyor.

Buna ek olarak, Binance Vadeli İşlem verileri DOGE’nin Açık Faiz oranının son dört hafta içinde (Ağustos ortasından bu yana) 74 milyon doların üzerinde dalgalandığını gösterdi. Bu da DOGE için durgun bir talep olduğunu söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.