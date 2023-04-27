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Şimdi! Google Bu Altcoinle Ortalık Açıkladı!

Google geçtiğimiz yıl sonunda duyurduğu yeni ürünüyle bir kripto parayı daha entegre ediyor.
19:27
27 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları ana akım teknoloji şirketlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yeni bir ortaklık açıklaması duyuruldu. Yatırımcıları heyecanlandıran bu müjdeler aslında Web3 devriminin de temelini oluşturuyor. Peki Google bugün hangi kripto parayla iş birliği duyurusu yaptı.

Google’ın Anlaştığı Altcoin

Google Cloud’un Blockchain Node Engine’i Polygon‘u destekleyecek. Bu hamle, geliştiriciler için Polygon düğümlerinin dağıtımını ve yönetimini basitleştirecek ve Polygon ekosisteminin benimsenmesini artırmayı amaçlıyor. Google Cloud sözcüsüne göre, Blockchain Node Engine zaten Ethereum’u destekliyor ve ilk kez geçen Kasım ayında duyurulan bir hamleyle Solana’yı entegre etmek için de çalışmalara başladılar.

Polygon Labs’ın kurucu ortağı Brendan Farmer şunları söyledi;

“Google Cloud altyapısı, talep arttıkça işlemlerin hızlı ve ücretlerin düşük kalmasını sağlamak için teknolojiyi daha hızlı ölçeklendirmeye yardımcı olacak. Buna ek olarak, geliştiricilerin Polygon proof-of-stake ağı ve Polygon Supernet’lerde konuşlandırılmasını daha kolay ve hızlı hale getirecek ve tüm bunlar web3 start-up’ları için finansmana erişim sağlayacak”.

Blockchain Node Engine Nedir?

Google Cloud, geliştiricilerin Google Cloud’da blockchain düğümlerini kolayca dağıtmasına ve yönetmesine olanak sağlamak için geçen yıl Blockchain Node Engine‘i başlattı. Blockchain düğümü, ağdaki işlemleri ve blokları doğrulayarak ve onaylayarak bir blockchain ağına katılan bir bilgisayar veya sunucudur. Şirket kripto paraların getirdiği coşkuyla blockchain çözümlerine artan ilgiden payına düşeni almak istiyor. İnternet siteleri veya uygulamalar için sunucu kiralamanıza yarayan Google Cloud şimdi de bir nevi blockchain siteleri için altyapı sunuyor.

Evdeki bilgisayarınızda da birçok ağ için node kurup ağa katılım sağlayabilirsiniz. Ancak bu düğümlerin çalışması için cihazınızın sürekli açık ve internete bağlı kalması gerekiyor. Aynı şeyi internet siteniz için de yapabilirsiniz. Bilgisayarınızı bir sunucuya dönüştürerek internet sitenizi de yayınlayabilirsiniz. Ancak bu pratik olmadığı için insanlar sunucular, VDS’ler veya hostingler kiralar. Gelecekte node kurmak isteyenlerin de benzer bir yönelime sahip olması bekleniyor. Google, AWS, Alibaba ve diğerleri de bu ihtiyaca cevap vermek için bugünden hazırlanıyor, anlaşmalar yapıyor.

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