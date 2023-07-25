Fidelity ve iki ortağı geçtiğimiz yıl duyurduğu kripto para borsasını SEC davalarının ardından faaliyete geçirdi. Trilyon dolarlık devlerin ortak girişimi olan EDX Markets gelecekte adını çok daha fazla duyacağımız bir platform. Şimdiyse yeni müjdeyi verdiler artık daha büyük kurumsal yatırımcı kitlelerine ulaşabilecekler.

EDX Markets Haberleri

Kurumsallara kripto para trade hizmeti vermeyi amaçlayan EDX Markets (EDXM), dijital varlıklar için kurumsal bir trade teknolojisi sağlayıcısı olan Talos ile entegre oluyor. Yapılan açıklamaya göre bu iş birliği sayesinde Talos, EDXM ile entegre olan ilk Emir ve Uygulama Yönetim Sistemi (OEMS) olacak ve kurumsal yatırımcılara front-end ve alım satım araçları aracılığıyla daha geniş bir likidite mekânı yelpazesine erişim sunacak.

EDX Markets CEO’su Jamil Nazarali son gelişmeyle ilgili şunları söyledi;

“Bu işbirliği, müşterilerimiz için likidite seçeneklerimizi genişletiyor ve hem geleneksel finans kurumları hem de kripto kökenli firmalar için kapsamlı ve sağlam bir trade deneyimi sunma taahhüdümüzü pekiştiriyor”.

Kripto Paralara Kurumsal Talep

Spot Bitcoin ETF onayı kurumsalların portföyüne Bitcoin eklemesi için büyük bir kolaylık sağlayacak. Ancak alternatif kanallarla aktif trade deneyiminin de oluşturulması hedefleniyor. EDX Markets tam da bu sebepten faaliyete geçirildi. Açıklamada, Talos’un EDX Markets’e üst düzey borsalar, saklama kuruluşları, OTC masaları ve piyasa yapıcıları da dahil olmak üzere 40’tan fazla sağlayıcıdan oluşan ağına erişim sağlayacağı belirtildi. Web sitesine göre Genesis Trading, BlockTower ve Abra, Talos’un mevcut müşterileri arasında yer alıyor.

Talos kurucu ortağı ve CEO’su Anton Katz şunları söyledi;

“EDX Markets, ticaret teknolojimizle entegre olarak erişimini genişletiyor ve tekliflerini geliştirerek piyasa katılımcılarına güvenli, verimli ve şeffaf bir trade deneyimi sunuyor. Bu kombinasyon, kurumsal benimsemeyi teşvik etme ve geleneksel finans ile dijital varlıkların birleşimini destekleme yönündeki ortak misyonumuzu güçlendirecektir.”

Büyük finans oyuncuları Citadel Securities, Fidelity Investments ve Charles Schwab tarafından desteklenen EDXM ilk olarak Eylül ayında duyuruldu. Ayrıca Paradigm, Sequoia Capital ve Virtu Financial’dan da destek alıyor. Nazarali, o dönemde verdiği bir röportajda platformun Wall Street’i dijital varlıklara çekmeye çalışan diğerlerinin yaptığı hatalardan ders çıkaracağını söyledi. Geçtiğimiz ay borsa, Miami International Holdings ve tescilli ticaret firmaları DV Trading, GTS, GSR ve Hudson River Trading’in iştiraklerinin de aralarında bulunduğu yatırımcılarla ikinci bir finansman turunun tamamlandığını da duyurdu.