Terra kurucusu ve ekibin bir yalanı daha ortaya çıktı. Do Kwon artık güvenilmezliğini kanıtladı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Mayıs ayında kripto paraları yerle bir eden Terra faciasının baş sorumlularından dolan Do Kwon gündemden düşmüyor. Daha önce kaçtığı iddialarını reddeden Do Kwon, savcılık tarafından yalanmıştı. Bugün ise Do Kwon ve şirketinin yeni bir yalanı ortaya çıktı. Güney Kore savcıları duyurdu. Detaylar haberimizde.

Terra Haberleri

News1’e göre Güney Koreli savcılar, Do Kwon’un sahip olduğu BTC de dahil olmak üzere 39,66 milyon dolarlık kripto parayı dondurdu. İki kripto para borsası bu konuda savcılığa destek oldu. Do Kwon ve LFG, tutuklama emri çıkarıldıktan sonra 3.313 adet BTC’yi transfer etmiş ardından bu iddiaları yalanmıştı. Son dondurulan varlıklarla birlikte Do Kwon ve LFG’ye ait yaklaşık 80 milyon dolara el konulmuş oldu.

Seul Güney Bölge Savcıları Ortak Mali Menkul Kıymetler Suç Soruşturma Ekibi (Direktör Dan Seong-han), halihazırda dondurulan 38.8 milyar won’a ek olarak, geçen ayın 27’sinde 56.2 milyar won’u da dondurdu. Kwon’un saklamaya çalıştığı 95 milyar won değerindeki varlıklara erişimi de böylece kesildi.

Terra Yakın Takibe Alındı

CEO Kwon için tutuklama emri geçen ayın 14’ünde çıkarıldığında, LFG Vakfı, ertesi gün dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’a yaklaşık 3313 Bitcoin gönderdi. Ardından, 15’inde ve 18’inde, Binance’den yaklaşık 38,8 milyar won değerinde Bitcoin, başka bir kripto varlık borsası olan Kucoin’e aktarıldı. Yaklaşık 56,2 milyar won OKX’e aktarıldı. KuCoin ve OKX, Güney Kore savcılığından gelen talebe yanıt olarak varlıkları dondurdu.

Daha önce, geçen ayın 27’sinde, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Kwon için kırmızı bülten çıkarmıştı. LUNA’nın arkasındaki beyin bir süredir kaçak durumda ve buna rağmen yatırımcılar LUNA almaya devam ediyor. Spekülatif fiyat hareketiyle sürekli gündemde yer bulan LUNA yakın zamanda büyük kayıplar yaşayabilir.

Do Kwon kendisi hakkında kırmızı bülten çıkartıldığı iddiasını yalanlamıştı. Ardından Interpol resmi duyuruyu yaptı. Transfer iddiaları da yalanlandı ve bugün varlıkların dondurulduğu ortaya çıktı. Terra’nın algoritmik stablecoin’i UST ilk darbeyi aldığında Kwon’un daha önce benzer bir proje daha başlatıp onu batırdığı ortaya çıkmıştı. Ardından Kwon bunu da reddetti ve deliller ortaya saçıldı.

Do Kwon artık güvenilmesi güç biri olduğunu kanıtladı.