Piyasa düşerken bu altcoin gelen müjdeyle yükseliyor. Peki bu adımın protokole ne gibi faydaları olacak?

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Kripto para piyasaları birkaç gündür iyi performans göstermiyor. Fakat bu tarz olumlu gelişmeler altcoinler özelinde yükselişleri tetikliyor. Bir süredir konuşulan stablecoin müjdesiyle alakalı net bir açıklama geldi. TerraUSD yıkımından sonra azalması beklenen stablecoin alternatifleri daha da artıyor. Peki hangi altcoin kendi stablecoinini çıkaracak.

Curve DAO Token (CRV)

Kurucu Michael Egorov’un Curve topluluğu Telegram kanalında yaptığı bir konuşmaya göre Curve Finance, crvUSD merkezi olmayan stablecoin’ini önümüzdeki ay piyasaya sürebilir. Haberin ardından CRV fiyatı artmaya başladı. Son 24 saatte ise popüler DeFi altcoini Bitcoin karşısında %5’in üzerinde kazanç elde etti.

Egorov, geçen ay Redefine Tomorrow 2022 etkinliği sırasında Curve‘nin crvUSD isimli bir stablecoin çıkarma fikrinden bahsetmişti. Yakın zamanda kendisine yöneltilen bir soruya yanıt olarak bu fikrin Eylül içinde hayata geçirilebileceğini söyledi. Waves, Tron, Near ve diğerleri kendi stablecoinlerini çıkararak ağlarının kullanım durumunu artırmayı hedeflemişti. TerraUSD faciasına rağmen merkezi olmayan stablecoin fikri talep görmeye devam ediyor.

Curve (CRV) Stablecoin

En popüler DeFi protokollerinden biri olan Curve 5,8 milyar dolarlık TVL’e sahiptir. r. Ancak bu, MIM, UST ve stETH depegging olaylarının ardından Ocak ayındaki 24.3 milyar dolarlık zirveden düştü. Tornado Cash’i çevreleyen son yaptırımlar ve ardından etkilenen cüzdanlarda USDC gibi merkezi stablecoinlerin dondurulması durumu DeFi topluluğunda merkezi olmayan stablecoinlere karşı talebi artırdı. Olası yaptırımlardan etkilenmek istemeyen yatırımcılar merkezi stablecoinlerin belirsiz duruşu sebebiyle alternatiflere yöneliyor.

Tether, Tornado Cash ile bağlantılı (buradan hizmet almış) cüzdanları başta engellemiş olsa da kendilerine herhangi bir resmi tebliğ olmadığını söyleyerek geri adım attı. Merkezi olmayan stablecoinler ise ABD tarafından sınırlı yaptırımlara maruz kalacağı için bu açıdan daha güvenli görülüyor. Üstelik potansiyel Curve stablecoini mevcut piyasa düşüşü sırasında çok ihtiyaç duyulan geliri ve daha fazla kullanıcıyı çekebilir.

Kısa süre önce AAVE de benzer bir adım atmıştı. DeFi protokolleri kripto para kışını geçirmek için bunu bir çözüm olarak görüyor.