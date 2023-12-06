Sıcak Gelişme: Elon Musk Hedefi 1 Milyar Dolar Olarak Belirledi

Kripto para piyasalarının 2021 yılı ortasında adeta canına okuyan Elon Musk sonraki boğa sezonuna kriptodan uzak girecek. Bu çoğu yatırımcı için iyi bir gelişme gibi görülmese de 2021 ortasında Çin yasakları gelmeden Musk’ın yaptıklarını hatırlayanların halen tüyleri kabarıyor. Muzip milyarder artık kripto ile değil yapay zekayla uğraşacağını söylemişti, öyle de yapıyor.

X AI Yatırım Alıyor

Grok AI sohbet robotunu Twitter’da yayınladıktan bir ay sonra Elon Musk tarafından başlatılan yapay zeka şirketi “X AI” yeni bir adım attı. SEC’e yapılan bildirimde şirketin 1 milyar dolar öz sermaye hedeflediği yazıyordu. Şirket hali hazırda 134,7 milyon dolarlık menkul kıymet sattığını ve 865,3 milyon dolar daha satış yapılacağını açıkladı. Erken dönem yatırım turuna katılanların en az 2 milyon dolarlık yatırım yapması gerekiyor.

Tesla CEO’su ve X’in sahibi Elon Musk tarafından desteklenen şirket Kasım ayında GPT’nin dünyayı kasıp kavurmasıyla ortaya çıktı.

2022 yılı Kasım ayında yapay zekanın elle tutulabilir bir şey olduğunu gören internet kullanıcıları bu alana hücum etti. Ardından Nvidia hisselerinin katlandığını FET, AGIX gibi tokenlerin güçlü ralliler yaptığını gördük. Buradaki güçlü ralliden kasıt fiyatlarının kabaca 10 kat artmasıydı.

Elon Musk

Yeni şirketiyle ilgilenirken Musk’ın kripto paralarla uğraşacak pek zamanı kalmayacak. Uzay görevleri, Tesla, X ve X AI derken muzip milyarderin artık Dogecoin topluluğuna ayıracak vakti yok gibi görünüyor.

İlk ve en büyük kurumsal alıcılardan biri olarak Tesla önceki boğa sezonunda Bitcoin tarihine geçti. GameStop ile fazlasıyla ilgilenen Musk aynı topluluğun Dogecoin etrafında kümelendiğini gördü. Bunun ardından sosyal medyada kripto paralar ve özellikle Dogecoin özelinde paylaşımlar yaptı. Zaten platformun en etkili hesaplarından olan Musk çok geçmeden en etkili hesap haline geldi. Ardından çevresel endişeleri bahane ederek Çin büyük yasakları duyurmadan önce piyasaları çöküşe zorladı.

Bugün artık Dogecoin’in bir ödeme yöntemi olarak X’e getirilmesine dair inanç kalmamış durumda. Musk kripto paraların uzun süredir önemsemiyor ve geçmişe baktığımızda bu ilgisizliği aslında yatırımcıların lehine gibi duruyor.