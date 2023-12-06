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Sıcak Gelişme: Elon Musk Hedefi 1 Milyar Dolar Olarak Belirledi

Özet

  • Elon Musk aylar önce kripto yerine artık yapay zekayla ilgileneceğini açıklanmıştı.
  • Muzip milyarderin yapay zeka şirketi 1 milyar dolarlık yatırım hedefliyor.
  • Şu ana kadar 134,7 milyon dolarlık yatırım toplandı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasalarının 2021 yılı ortasında adeta canına okuyan Elon Musk sonraki boğa sezonuna kriptodan uzak girecek. Bu çoğu yatırımcı için iyi bir gelişme gibi görülmese de 2021 ortasında Çin yasakları gelmeden Musk’ın yaptıklarını hatırlayanların halen tüyleri kabarıyor. Muzip milyarder artık kripto ile değil yapay zekayla uğraşacağını söylemişti, öyle de yapıyor.

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X AI Yatırım AlıyorElon Musk

X AI Yatırım Alıyor

Grok AI sohbet robotunu Twitter’da yayınladıktan bir ay sonra Elon Musk tarafından başlatılan yapay zeka şirketi “X AI” yeni bir adım attı. SEC’e yapılan bildirimde şirketin 1 milyar dolar öz sermaye hedeflediği yazıyordu. Şirket hali hazırda 134,7 milyon dolarlık menkul kıymet sattığını ve 865,3 milyon dolar daha satış yapılacağını açıkladı. Erken dönem yatırım turuna katılanların en az 2 milyon dolarlık yatırım yapması gerekiyor.

Tesla CEO’su ve X’in sahibi Elon Musk tarafından desteklenen şirket Kasım ayında GPT’nin dünyayı kasıp kavurmasıyla ortaya çıktı.

2022 yılı Kasım ayında yapay zekanın elle tutulabilir bir şey olduğunu gören internet kullanıcıları bu alana hücum etti. Ardından Nvidia hisselerinin katlandığını FET, AGIX gibi tokenlerin güçlü ralliler yaptığını gördük. Buradaki güçlü ralliden kasıt fiyatlarının kabaca 10 kat artmasıydı.

Elon Musk

Yeni şirketiyle ilgilenirken Musk’ın kripto paralarla uğraşacak pek zamanı kalmayacak. Uzay görevleri, Tesla, X ve X AI derken muzip milyarderin artık Dogecoin topluluğuna ayıracak vakti yok gibi görünüyor.

İlk ve en büyük kurumsal alıcılardan biri olarak Tesla önceki boğa sezonunda Bitcoin tarihine geçti. GameStop ile fazlasıyla ilgilenen Musk aynı topluluğun Dogecoin etrafında kümelendiğini gördü. Bunun ardından sosyal medyada kripto paralar ve özellikle Dogecoin özelinde paylaşımlar yaptı. Zaten platformun en etkili hesaplarından olan Musk çok geçmeden en etkili hesap haline geldi. Ardından çevresel endişeleri bahane ederek Çin büyük yasakları duyurmadan önce piyasaları çöküşe zorladı.

Bugün artık Dogecoin’in bir ödeme yöntemi olarak X’e getirilmesine dair inanç kalmamış durumda. Musk kripto paraların uzun süredir önemsemiyor ve geçmişe baktığımızda bu ilgisizliği aslında yatırımcıların lehine gibi duruyor.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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