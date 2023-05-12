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ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase önemli adımlar atıyor. Bunlar kriptonun Amerika’daki geleceği için son derece önemli. Dahası, ABD’nin kriptoya yaklaşımı onun küresel ölçekte konumunu da etkileyecek. SEC’e karşı düzenleyici netlik davası açan Coinbase şimdi de konsey oluşturdu.

Coinbase Konseyi

ABD’deki kripto para yatırımcıları için Coinbase son derece önemli ve attığı adımlar bölgede kriptonun kaderini etkileyecek cinsten. Şirket bir yandan SEC’e karşı mücadele verirken diğer tarafta lobicilik faaliyetlerine hız veriyor. Biraz önce yapılan duyuru daha çok bununla ilgiliydi. Duyuruda şunlar yazıyordu;

“Coinbase, kripto endüstrisinin karmaşık ve gelişen manzarasında gezinmeye yardımcı olmak ve dünyanın dört bir yanındaki stratejik paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek için bir Küresel Danışma Konseyi başlatıyor. Konseyin ilk üyeleri eski ABD Senatörü Patrick Toomey, eski Kongre Üyesi Tim Ryan, Chris Lehane (Baş Strateji Sorumlusu, Haun Ventures), eski Kongre Üyesi Sean Patrick Maloney ve John Anzalone (Impact Research Polling’in kurucusu) olacak. Coinbase’in yeni Küresel Danışma Konseyi’nin oluşumunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz; bu konsey, Coinbase liderlik ekibine paha biçilmez içgörüler ve stratejik uzmanlık sağlamak üzere üst düzey liderleri bir araya getiriyor. Danışma Konseyi’nin oluşturulması, ABD’de ve uluslararası alanda giderek karmaşıklaşan ve gelişen bir ortamda ilerlerken Coinbase için önemli bir adımdır.”

Toomey gibi kurtların da listede yer bulması Coinbase borsasının artık tüm gücüyle atağa geçtiğini gösteriyor.

ABD ve Kriptonun Geleceği

Danışma Konseyi, finansal sistemi daha açık, erişilebilir ve adil hale getirmeye yardımcı olmak için kriptoyu sorumlu bir şekilde kullanmaya ve dünyanın dört bir yanındaki paydaşlara kriptoyu anlatacak. Eski Senatör Patrick Toomey Amerika Birleşik Devletleri Senatörü olarak on yıldan fazla bir deneyime sahiptir. Eski Kongre Üyesi Tim Ryan 20 yıl boyunca temsilci olarak görev yaptı. Chris Lehane, Katie Haun tarafından yönetilen ve kripto alanında uzmanlaşmış bir risk sermayesi şirketi olan Haun Ventures’ın Baş Strateji Sorumlusu. On yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi’nde görev yapan eski Kongre Üyesi Sean Patrick Maloney yine en kritik üyeler arasında yer alıyor.

Coinbase Varlık Yönetimi Akademik ve Düzenleyici Danışma Konseyi ile çalışacak bu yeni konsey Coinbase borsasının elini fazlasıyla güçlendirecek. Peki diğer danışma konseyinde kimler vardı?

Jay Clayton, Eski SEC Başkanı

Courtney Elwood, CIA Eski Genel Danışmanı

Kevin Hassett, Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü Seçkin Misafir Araştırmacı

Jon Orszag, Kıdemli Genel Müdür ve Compass Lexecon İcra Kurulu Üyesi

Son olarak Coinbase şunları yazdı;