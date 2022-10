Okuma Süresi: 2 Dakika

Özellikle Terra iflasının ardından stablecoinler çok daha riskli görülen alternatifler olmuştur. Yatırımcılar haksız değil. Dolara sabit olması gereken stablecoinlerin 1 doların altına düşmesi, yatırımcıların en büyük korkusu. Büyük heyecanla NEAR ekosisteminde başlatılan bir projenin artık sonuna gelindi. Başarısız olan proje kapatılıyor.

NEAR Vakfı USN stablecoin’inin tasfiye edilmesini istedi ve bir “USN Koruma Programı” finanse etmek için 40 milyon dolar ayırdığını duyurdu. Near Foundation’dan bugün yapılan açıklamaya göre SN, Nisan ayında Decentral Bank (DCB) tarafından oluşturulan ve piyasaya sürülen bir stablecoin ve vakfın direkt dahli bulunmuyor. Vakıf, USN’nin bağımsız olarak işletilen bir topluluk projesi olduğunu ve Near Foundation’dan doğrudan mali yardım almadığını söyledi.

Açıklamaya göre DCB kısa süre önce Near Foundation ile temasa geçerek USN’nin, özellikle “aşırı piyasa koşullarında” algoritmik stablecoinlerin doğasında olan bir durum sonucu teminatsız hale geldiğini söyledi. Vakfa göre USN’de çift basım oldu ve bunun da eksik teminatlandırmaya katkıda bulunduğu düşünülüyor.

USN Kapatılıyor

Haftalar önce USN’nin bir saldırıya maruz kaldığını ve trilyonlarca dolarlık token basıldığını duyurmuştuk. DCB ekibi bu saldırıyı ağı durarak engelledi ancak anlaşılan o ki daha büyük problemleri vardı ve bunları aşamadılar. NEAR Vakfı akşam saatlerinde yaptığı duyuruda şunları söyledi;

“Near Foundation, USN’nin kapatılmasını tavsiye ediyor. Vakıf, DCB’yi bunu en kısa zamanda, tüm kullanıcılarını koruyan sorumlu ve profesyonel bir şekilde yapmaya teşvik etmektedir”.

Açıklamaya göre Near Vakfı, kullanıcıları korumak ve USN’nin DCB tarafından tasfiye edilmesini kolaylaştırmak amacıyla 40 milyon dolar ayırmayı tercih etti. Bu para “USN Koruma Programı” için bir hibe yoluyla verilecek. Açıklamaya göre, “USN Koruma Programı ile Near Foundation, USN’nin artık aşırı teminatlandırıldığını anlıyor” ve DCB hazinesinde vakfın DCB’nin Near topluluğuna bağışlamasını beklediği yaklaşık 5,7 milyon NEAR tokeni de var.

Near Foundation İcra Kurulu Başkanı Marieke Flament şunları söyledi;

“Kripto alanının ve stablecoin ile ilgili her şeyin kötü bir üne sahip olduğu bir düzenleyici ortamdayız. Mesele bunun üzerinde çalışmak ve şeffaflık değerlerimizi ortaya koymak ve kullanıcıların korunduğundan emin olmak.”

Flament, ekosistem olarak bundan ders çıkaracaklarını ve gelecekte benzer problemleri engelleyeceklerini umuyor.