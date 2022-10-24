Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Sıcak Gelişme: Bu Kripto Paranın Sonu Geldi! Altcoin İçin Kapatın Emri!

Sıcak Gelişme: Bu Kripto Paranın Sonu Geldi! Altcoin İçin Kapatın Emri!

Popüler altcoinin stablecoini artık yolun sonuna geldi. Milyonlarca dolarlık kayıp var.
20:01
24 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Özellikle Terra iflasının ardından stablecoinler çok daha riskli görülen alternatifler olmuştur. Yatırımcılar haksız değil. Dolara sabit olması gereken stablecoinlerin 1 doların altına düşmesi, yatırımcıların en büyük korkusu. Büyük heyecanla NEAR ekosisteminde başlatılan bir projenin artık sonuna gelindi. Başarısız olan proje kapatılıyor.

NEAR Haberleri

NEAR Vakfı USN stablecoin’inin tasfiye edilmesini istedi ve bir “USN Koruma Programı” finanse etmek için 40 milyon dolar ayırdığını duyurdu. Near Foundation’dan bugün yapılan açıklamaya göre SN, Nisan ayında Decentral Bank (DCB) tarafından oluşturulan ve piyasaya sürülen bir stablecoin ve vakfın direkt dahli bulunmuyor. Vakıf, USN’nin bağımsız olarak işletilen bir topluluk projesi olduğunu ve Near Foundation’dan doğrudan mali yardım almadığını söyledi.

Açıklamaya göre DCB kısa süre önce Near Foundation ile temasa geçerek USN’nin, özellikle “aşırı piyasa koşullarında” algoritmik stablecoinlerin doğasında olan bir durum sonucu teminatsız hale geldiğini söyledi. Vakfa göre USN’de çift basım oldu ve bunun da eksik teminatlandırmaya katkıda bulunduğu düşünülüyor.

USN Kapatılıyor

Haftalar önce USN’nin bir saldırıya maruz kaldığını ve trilyonlarca dolarlık token basıldığını duyurmuştuk. DCB ekibi bu saldırıyı ağı durarak engelledi ancak anlaşılan o ki daha büyük problemleri vardı ve bunları aşamadılar. NEAR Vakfı akşam saatlerinde yaptığı duyuruda şunları söyledi;

Near Foundation, USN’nin kapatılmasını tavsiye ediyor. Vakıf, DCB’yi bunu en kısa zamanda, tüm kullanıcılarını koruyan sorumlu ve profesyonel bir şekilde yapmaya teşvik etmektedir”.

Açıklamaya göre Near Vakfı, kullanıcıları korumak ve USN’nin DCB tarafından tasfiye edilmesini kolaylaştırmak amacıyla 40 milyon dolar ayırmayı tercih etti. Bu para “USN Koruma Programı” için bir hibe yoluyla verilecek. Açıklamaya göre, “USN Koruma Programı ile Near Foundation, USN’nin artık aşırı teminatlandırıldığını anlıyor” ve DCB hazinesinde vakfın DCB’nin Near topluluğuna bağışlamasını beklediği yaklaşık 5,7 milyon NEAR tokeni de var.

Near Foundation İcra Kurulu Başkanı Marieke Flament şunları söyledi;

“Kripto alanının ve stablecoin ile ilgili her şeyin kötü bir üne sahip olduğu bir düzenleyici ortamdayız. Mesele bunun üzerinde çalışmak ve şeffaflık değerlerimizi ortaya koymak ve kullanıcıların korunduğundan emin olmak.”

Flament, ekosistem olarak bundan ders çıkaracaklarını ve gelecekte benzer problemleri engelleyeceklerini umuyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Aptos’tan Solana’ya Büyük Çelme! Bakın Hangi Alanda Rakip Oldu!
Aptos’tan Solana’ya Büyük Çelme! Bakın Hangi Alanda Rakip Oldu!
ABD’li Yatırım Şirketi: Gümüşten ve Bu Altcoin’den Şaşmayın: Yüksek Korelasyon!
ABD’li Yatırım Şirketi: Gümüşten ve Bu Altcoin’den Şaşmayın: Yüksek Korelasyon!
XRP Avukatları SEC İle Dalga Geçti: Bunu Yapsalar Başarılı Olurlardı!
XRP Avukatları SEC İle Dalga Geçti: Bunu Yapsalar Başarılı Olurlardı!
Önemli: Coinbase ile Anlaşan Altcoin! Tam 1,6 Milyar Dolar!
Önemli: Coinbase ile Anlaşan Altcoin! Tam 1,6 Milyar Dolar!
Son Dakika: Coinbase Listeliyor Altcoin Uçuyor!
Son Dakika: Coinbase Listeliyor Altcoin Uçuyor!
Yıl Sonuna Kadar 270 Doları Görebilir! Bu Kripto Para Ayıda Coştu!
Yıl Sonuna Kadar 270 Doları Görebilir! Bu Kripto Para Ayıda Coştu!
İlk 100 Kripto Para Arasında ve 100 Doları Hedefliyor! Altcoine Dikkat!
İlk 100 Kripto Para Arasında ve 100 Doları Hedefliyor! Altcoine Dikkat!
Son Dakika! Devasa Borsa Bu 2 Altcoin’i Listeledi! Fiyatlar Artıyor!
Son Dakika! Devasa Borsa Bu 2 Altcoin’i Listeledi! Fiyatlar Artıyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022