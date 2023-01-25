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Kripto para yatırımcıları 2022 yılında siber saldırılarda milyarlarca dolar kaybetti ve 2023 yılında da kayıplar devam edeceğe benziyor. Kısa süre önce popüler borsalardan birin Twitter hesabı hacklendi ve yatırımcılar sahte bir altcoine yönlendirildi. Peki yatırımcılar bu tarz saldırılardan nasıl korunacak?

Robinhood Son Dakika

Kripto para ve hisse senetleri satın almak isteyen yatırımcıların tercih ettiği Robinhood borsasının resmi Twitter hesabı hacklendi. Saldırganlar platformun kendi tokenini çıkardığını ve PancakeSwap üzerinden yatırımcıların bu altcoini satın alabileceğini paylaştı. Ancak Robinhood borsası böyle bir token çıkarmamıştı.

Kripto para yatırımcıları için bu ne ilk ne de son olacak. Geçmişte Elon Musk dahil birçok popüler ismin hatta borsanın hesabının hacklendiğini gördük. Saldırganlar çeşitli yöntemlerle sosyal medyadaki acemi yatırımcıları avlamaya çalıştı. Peki bu duyurunun bir dolandırıcı tarafından paylaşıldığını nasıl anlayabilirsiniz?

Robinhood ve diğer platformlar bir token çıkarmadan önce bunun lansmanını yapar.

ve diğer platformlar bir token çıkarmadan önce bunun lansmanını yapar. Token lansmanı önceden duyurulur ve yatırımcılar direkt olarak satın almaya yönlendirilmez.

PancakeSwap üzerinden bu tokenin listelenmesi zaten şüpheli bir işlemdir. Robinhood gibi milyar dolarlık bir borsanın token satışını PancakeSwap üzerinden yapması düşünülemez.

Token Dolandırıcıları

Robinhood tarafından basıldığı iddia edilen RBH token bir honeypot saldırısıdır. Bu tokeni satın alanlar geri satmak istediğinde bunu başaramaz. Bunu bir SQUAD Token olayında gördük ve altcoin 3 gün boyunca devasa yükselişler yaşadı. Ancak sözleşme güncellendikten sonra satış yapamayanlar bir gariplik olduğunu anladı ve saldırganlar tüm likiditeyi sınırsız bastıkları tokeni satarak temizlediler. Peki Robinhood hesabından paylaşılan bu tuzağa düşenler oldu mu? Elbette oldu, 10 kişi toplamda 1000 dolarlık token alımı yaptı.

Saldırganlar, kurbanların bir fırsatı kaçırma duygusundan faydalanmak ister. Yaptıkları şey de tam olarak buydu. Ön satış fiyatından Robinhood borsasının tokenini almak isteyen yatırımcılar dolandırılma ihtimalini akıllarına getirmedi. Robinhood oldukça büyük bir borsa ve tokenin ön satış sonrasında ciddi değer kazanması mümkündür. Saldırganlar tam da insanların bu motivasyonla satın alma yapacağını düşündü. Yarın benzer bir saldırıyı (geçmişte olduğu gibi) Binance veya farklı borsalarda hatta Elon Musk’ın hesabında bile görebiliriz. Bundan dolayı sosyal medyada ansızın duyurulan fırsatlara karşı her zaman şüpheci olmalısınız.