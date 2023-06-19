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Popüler kripto para borsası Binance, küresel düzenleyicilerin devam eden itirazları arasında büyük pazarlardan çekilmeye devam ediyor. Binance’in Birleşik Krallık merkezli yan kuruluşu Binance Markets Limited (BML), Mali Davranış Otoritesi’ne (FCA) olan kaydını resmi olarak iptal etti.

Birleşik Krallık’tan Çekiliyor!

Düzenleyicinin web sitesinde belirttiğine göre kaydın silinmesinden sonra, hiçbir Binance kuruluşuna Birleşik Krallık’ta herhangi bir hizmet sağlamak için FCA tarafından yetki verilmemiştir. FCA’ya göre, Binance’in BML’nin izinlerine ilişkin iptal talebini 30 Mayıs 2023 tarihinde yetkili makamla tamamladı. Düzenleyici, 7 Haziran’da yaptığı bir açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İzinlerin iptalinin tamamlanmasının ardından, firma artık FCA tarafından yetkilendirilmiyor.

Binance’deki bir bölge müdürünün bildirdiğine göre, BML’nin kaydının iptalinin Binance üzerinde operasyonel bir etkisi olmadı. Çünkü BML ülkede hiçbir zaman faaliyete geçmediği belirtiliyor. Binance’in Birleşik Krallık ve Avrupa’daki büyümeden sorumlu alt bölge yöneticisi Ilir Laro, BML’nin Birleşik Krallık’ta hiçbir zaman “düzenlenmiş bir iş” yürütmediğini savundu. Yönetici açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

BML, 2020’de Binance Group tarafından Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş bir iş kurmayı amaçlayan başarılı bir şekilde satın alındı. Ancak bu girişim başarılı olmadı ve satın alındığından beri atıl kaldı.

Binance Açıklamaları!

Laro Pazar günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Binance’in Avrupa’da Fransa, İtalya, İspanya, Polonya ve İsveç de dahil olmak üzere hâlâ düzenlenmiş beş kuruluşa sahip olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

MiCA 2024/5’te yürürlüğe girerken, odaklanmayı hazırlanmaya kaydırıyoruz, bu da Avrupa çapında pasaport almak için biraz konsolide olmak anlamına geliyor.

Yönetici ayrıca Binance’in Kıbrıs, Hollanda ve Nijerya gibi ülkelerde düzenleyici geri çekilmesinin ardındaki gerekçeden de bahsetti. Binance’in daha önce Birleşik Krallık’ta bazı düzenleyici sorunları vardı. 2021’de FCA, Binance’e ülkedeki tüm düzenleyici faaliyetlerini durdurma emri verdi.

Haber, Binance’in baş strateji sorumlusu Patrick Hillmann’ın şirketin Binance’in ABD’deki sorunları arasında Birleşik Krallık’ta düzenleme taahhüdünü ifade etmesinden kısa bir süre sonra geldi. Daha önce de bildirildiği üzere Binance, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu dahil olmak üzere ABD düzenleyicilerinden iki hukuk davasıyla karşı karşıya.