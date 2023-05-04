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Sıcak Gelişme! Beklenen Kazanç Raporu Açıklandı! Coinbase Ne Durumda?

Coinbase kazançları arttı mı? Şirket neden gelecekten umutlu? Son raporun detayları ve borsanın açıklaması.
23:31
4 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı rapora önceki dönemlerdeki gibi bir tepki vermedi ve şimdilik sakin görünüyor. Son banka iflaslarının ardından 29.000 dolar bölgesine tekrar tırmanan fiyat şimdilik 28.830 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki son rapor bize ne anlatıyor?

Coinbase Kazanç Raporu

FactSet’e göre kripto borsası Coinbase analist tahminlerinin üzerinde bir kazanç elde etti ve ilk çeyrekte 773 milyon dolar gelire ulaştı. 2023 son çeyreğinde ise bu rakam 605 milyon dolarda kalmıştı. İşlem hacmi 147 milyar dolarlık tahmine karşın 145 milyar dolarda kaldı. Bu genel olarak kripto para piyasalarında çekilen hacim sıkıntısını yansıtıyor. Üstelik ABD’li yatırımcıların devlet eliyle kriptodan uzaklaştırılmak istenmesi de var. Bankacılık düzenleyicileri ülkedeki kurumların kripto şirketleriyle çalışmaması için elinden geleni yapıyor.

Coinbase hisseleri yıl başından bu yana %40 oranında arttı BTC ise aynı dönemde %74 civarında değer kazanmıştı.

Coinbase borsası kazançlarını artırmak ve Amerika’daki düzenleyici risklerden kendini bir miktar izole etmek için global borsasını başlatıyor. Örneğin Binance Global genel hacmin büyük kısmını yutuyor ve yerel versiyonları o kadar da ilgi görmüyor. Coinbase borsası da global versiyonunu hayata geçirerek hacimle birlikte gelirini de artırmayı hedefliyor. Üstelik tüm dünyadaki müşterilere vadeli işlemler seçeneği de sunabileceği için bu onu ciddi anlamda pozitif etkileyecektir.

Coinbase Raporunun Detayları

Kripto para devi birkaç dakika önce açıklanan raporda önemli detaylara değindi. Beklenti üstü veriler ve global borsanın hayata geçirilmesi muhtemelen ikinci çeyrek gelirlerinin daha iyi olmasına yardımcı olacak. Coinbase son kazanç raporunda şunları yazdı;

“Sistemi güncellemenin zamanı geldi. Finansal sistemlerin büyük çoğunluğu 100 yılı aşkın bir süre önce hayatımıza girdi. Kuralların modası geçti, teknolojinin gelişmesi yavaş oldu. Ve dünyanın her yerinde insanlar bunun bedelini zamanlarıyla ödüyorlar. Amacımız altyapı ve ürünler oluşturmak ve 1 milyardan fazla insanı kriptoya kazandırmak. Bu zaman alabilir ve sektör halen gelişmekte olduğu için üç aylık raporlarımız değişken olabilir. Fakat bu koşullar bizi motive ediyor. Maliyetleri düşürdük, operasyonel verimliliği iki katına çıkardık. Çabalarımız anlamlı bir ilerleme gösteriyor. Birinci çeyrekte net gelir bir önceki çeyreğe göre %22 artarken, toplam işletme giderleri bir önceki çeyreğe göre %24 azaldı.”

Apple kazanç raporu da beklenti üstü açıklandı. Bitcoin fiyatı APPLE raporunun ardından 28.900 dolara tırmansa da şimdilik üstünde kalıcı olamıyor.

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