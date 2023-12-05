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Sıcak Gelişme! Altcoin’in Fiyatı Dakikalar İçerisinde Yüzde 7 Fırladı! Asya’nın Gözde Borsasından Listeleme Müjdesi!

Özet

  • Geçtiğimiz dakikalarda X üzerinden yapılan açıklamaya göre Hong Kong’da regüle edilmiş ve son zamanlarda tüm dünyanın dikkatini çeken kripto para borsası HashKey Exchange, yatırımcıları için 7 Aralık’ta Compound’u (COMP) listeleyecek. Bunun yanı sıra yapılan açıklamada yatırma ve çekim işlemlerinin de açıldığı kullanıcılarla paylaşıldı.İçeriklerAltcoin ListelemesiHashkey Borsasında Son Durum Altcoin Listelemesi Yapılan açıklamaya göre şirket tarafından 7 […]
Alican Ülker
Alican Ülker

Geçtiğimiz dakikalarda X üzerinden yapılan açıklamaya göre Hong Kong’da regüle edilmiş ve son zamanlarda tüm dünyanın dikkatini çeken kripto para borsası HashKey Exchange, yatırımcıları için 7 Aralık’ta Compound’u (COMP) listeleyecek. Bunun yanı sıra yapılan açıklamada yatırma ve çekim işlemlerinin de açıldığı kullanıcılarla paylaşıldı.

İçerikler
Altcoin ListelemesiHashkey Borsasında Son Durum

Altcoin Listelemesi

Yapılan açıklamaya göre şirket tarafından 7 Aralık tarihinde Compound (COMP) listelemesi gerçekleştirilecek. Asya borsasının yükselişi göz önünde bulundurulduğunda bu haber büyük etki yarattı.

Şirket tarafından yapılan listeleme haberinin hemen ardından %7’lik bir fiyat artışı gerçekleşti ve fiyat 51,21 dolara yükseldi. Asya borsasının son dönemde kazandığı dönem bu fiyat hareketinde de görülüyor.

Hashkey Borsasında Son Durum

HashKey, ülkenin Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) tarafından verilen iki büyük lisansın yükseltmesini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti. Bunun ardından Hong Kong’da bireysel yatırımcılara kripto alım satım hizmetleri sunmak için düzenleyici izinleri tamamlayan ve elde eden ilk kripto borsası olmuştu.

Tip 1 lisansın alınmasıyla HashKey’in Hong Kong’un menkul kıymetler yasaları kapsamında bir kripto varlık ticaret platformu başlatmasına olanak sağlanmıştı. Bunun ardından Tip 7 olarak adlandırılan ikinci lisans kripto borsasının hem kurumsal hem de perakende kullanıcılara otomatik ticaret hizmetleri sunması da mümkün kılınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Chainlink (LINK) listelemesiyle dikkatleri üzerine çeken borsanın birbiri ardına gerçekleştirdiği listelemeler, Asya pazarının ve Hash Key’in kriptonun geleceği hakkında ne kadar olumlu beklentilere sahip olduğunun bir yansıması olabilir.

Binance ve Coinbase gibi büyük borsaların listelemelerle yarattığı devasa etkilerin ilerleyen dönemlerde Hash Key özelinde de gerçekleşmesi mümkün olabilir. Buna rağmen yatırımcıların bu tarz listelemeleri ve fiyat hareketlerini takip etmeleri kendileri adına daha faydalı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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