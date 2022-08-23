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SHIB’in Fiyatında Etkili Olumsuz Faktörler! Yükseliş Gelecek Mi?

Popüler altcoin Shiba Inu'nun (SHIB) fiyatlamasında etkili olan olumsuz faktörler neler? Merakla beklenen yükseliş gelecek mi?
20:30
23 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında yaşanan düzeltme art arda dokuz gün boyunca devam ederken, Shiba Inu (SHIB) dahil bazı kripto para birimlerinin ticaret hacmi son derece düşük bir seviyeye ulaştı. Gelinen bu seviyeler geri dönüşün bir işareti mi? SHIB beklemeye mi geçiyor?

SHIB’de Düşük İşlem Hacmi

Shiba Inu’nun ticaret hacmi, tokena olan ilginin fiyatında yaşanan ciddi yükselişin öncesine düşmesiyle bir kez daha aşırı derecede geriledi. SHIB’deki işlem hacmi düşerken, kripto para biriminin likiditesi de son derece düşük seviyelerde yer alıyor. Ayrıca tokenin azalan likiditesi ve volatilitesi ile fiyat artışı olasılığının yükseldiği belirtiliyor. Kripto para birimi için olumlu bir faktör ise satış baskısının olmadığı öne sürüldü.  Tüm bu olumsuzluklara rağmen SHIB’in fiyatının artan bir aralıkta kalması, meme tokenin önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olası yükseliş hareketi için bir işaret olarak görülüyor.

Öte yandan lider kripto para birimi olan Bitcoin henüz toparlanma aşamasını tamamlayamadı. Bitcoin’in çevresindeki çeşitli olumsuz faktörler göz önüne alındığında, baskı altında kalmaya devam etmesi muhtemel. Azalan likidite, Ethereum gibi kripto para birimlerinin hakimiyeti ve yüksek riskli bölgeyi işaret eden sinyaller, yatırımcıları kripto para ekosisteminden uzaklaştırıyor.

Kripto Paraların Düşüş Nedeni!

Son dört aydır Bitcoin’in performansının arkasındaki temel neden aynı. ABD’nin hisse senetleri ve kripto para piyasalarındaki durumu belirleyen, bireysel ve hatta kurumsal yatırımcıların stratejisini doğrudan etkileyen katı para politikası. Faiz artışları döngüsüyle birlikte Federal Rezerv, ABD dolarının yabancı para birimine karşı artışını körükledi ve bu da USD cinsinden işlem gören her türlü varlıkta neredeyse anında bir düşüşe neden oldu. Analistler, bu tür piyasa koşullarının bu yılın sonuna kadar ve potansiyel olarak 2023 yılının başına kadar devam etmesini bekliyor. En iyi performans gösteren kripto para birimi piyasalarda yaşanan düzeltmeye rağmen, son 24 saatte %20 oranından fazla fiyat artışıyla Chiliz (CHZ).

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