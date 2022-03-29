Piyasa değerine göre en büyük meme token olan Dogecoin’e (DOGE) bir tepki olarak çıkan ve Doge katili olarak bilinen Shiba Inu (SHIB), piyasalardaki yükseliş hareketlerine tekrardan döndü. Mart ayı boyunca SHIB, özellikle son iki haftadır bir toparlanma yaşıyordu. Ancak uzmanlar, SHIB’in Mart ayındaki en düşük seviyesinden bu zamana %30 kadar arttığını bildiriyor.

Balinaların SHIB Sevdası

SHIB, hali hazırda makro yatırımcı olarak bilinen birçok balinanın hedefinde yer alıyor. Balinalar, fırsatları kaçırmıyor ve piyasadaki en ufak bir ivme ile tetiklenip listelerinde olan bu meme tokenı satın alımlarla yüceltmeye devam ediyor. Balinalar, SHIB satın aldıkça organik bir giriş sağlamış oluyor ve yüklü yatırımlarıyla SHIB’in fiyatına katkıda bulunuyor.

SHIB’in fiyatı son iki haftadır %25’lik bir rallide hareket ediyor. Diğer altcoinlerde de fon girişleri ve organik satın alımlar olduğu düşünüldüğünde kripto piyasası yatırımcılarının artık risk alabildiği ve yatırım eğilimlerinin piyasaya geri döndüğü görülebiliyor. Uzmanlar, SHIB için özellikle 28 Mart’a dikkat çekiyor ve SHIB’in işlem hacminde büyük bir artış kaydettiğini raporluyor. Dolayısıyla 28 Mart yani dün, SHIB için bu ayın en yoğun geçen günü haline geliyor.

Analistler, SHIB yatırımı yapan balinaların işlemlerinin %350 arttığını vurguluyor. SHIB’in fiyatı ve küçük sermayeli bir altcoin olduğu düşünüldüğünde bu yatırım artışı akıllara durgunluk veriyor. Ancak uzmanlar, SHIB’in satın alma güç potansiyelinin bunun altında olduğunu ve balinaların bu SHIB’leri başka çiftlere transfer edebileceğinin de altını çiziyor.

SHIB’in Teknik Göstergeleri

Teknik olarak bakıldığında SHIB, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalarında da yükseliş gösteriyor. Ayrıca SHIB’in RSI değeri 65’e ulaşmasıyla uzmanlar, artık SHIB’in alım bölgesinde olduğunu söylüyor. Dolayısıyla analistler, fiyat artışlarını normal karşılıyor ve devamının gelebileceğini vurguluyor. Bu yazı yazılırken ise SHIB, son 24 saatteki %4,3’ün üzerindeki artışıyla yaklaşık 0,0000277 dolardan işlem görüyor. Son bir haftaya bakıldığında ise SHIB, %17’e yakın artışıyla dikkat çekiyor.

SHIB, balinaların satın alımları dışında token yakma partileri ile de biliniyor. SHIB tokenlarının arzdan kaldırılması elbette ki SHIB’in fiyatına olumlu etki ediyor. Ayrıca Shiba Inu hem sektör içi hem sektör dışı ortaklık ve projeler yürüterek SHIB trendini giderek artırıyor. Dolayısıyla uzmanlar, bu yıl içerisinde SHIB’in 0,000088’lik ATH değerine tekrardan ulaşacağını ve hatta bunu aşıp bir sıfır silebileceğini belirtiyor. Ancak uzmanlar, bunun gerçekleşmesi için SHIB’in öncelikle 0,00003 dolarlık ve sonrasında 0,000055 dolarlık fiyat dirençlerini kırması gerektiğini belirtiyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.