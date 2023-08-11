Shiba Inu’nun (SHIB) volatilitesi, meme token holder’larının önemli bir kısmının kendilerini artık su altında olmayan yeni bir konumda bulmasını sağladı. “Su altı” terimi bir token’ın mevcut fiyatının, satın alındığı fiyattan daha düşük olduğu ve yatırımcılar için kayıplara neden olan bir durumu ifade eder.

SHIB’de Hareketlilik!

Uzun bir süre boyunca SHIB holder’larının %80’den fazlası zarardaydı. Ancak Twitter’daki bir Afrika web3 topluluğu olan Chain Afirk’e göre, SHIB holder’larının %33,03’ü artık kârda. Chain Afrik’in IntoTheBlock’tan çektiği veriler, paranın içinde 421.850 SHIB adresinin olduğunu gösterdi. Artış, başa başnoktasındakiler de arttıkça meme coin topluluğuna mühlet geldiği anlamına gelebilir.

SHIB’in fiyat rotası değişirken uzun vadeli hamilleri, varlıklarının kârlı bölgelere taşınmaya devam edip etmeyeceğini merak etmeye başlıyor. Santiment’e göre SHIB’in son 30 günde döviz girişi 361,4 milyon oldu. Exchange girişi, exchange olmayan cüzdanlardan exchange cüzdanlarına taşınan token sayısını tanımlar. Tersine döviz çıkışı, takas cüzdanlarından takas olmayan cüzdanlara taşınan token sayısını ölçer.

SHIB’de Milyon Dolarlarca Çıkış!

Yazı kaleme alındığında SHIB’in borsa çıkışı 8.18 milyondu. Genel olarak konuşan analistler bir çıkıştan daha yüksek bir döviz girişi, bir varlığın büyük bir satıştan uzak olmadığı anlamına gelebileceğini belirtti. Dolayısıyla SHIB kısa vadeli yerel bir zirveye ulaşmış olabilir. Ağdaki hacim İşlem (NVT) sinyali söz konusu olduğunda, Glassnode verileri metriğin 170,52’ye yükseldiğini gösterdi. NVT sinyali, bir token’ın primli işlem görüp görmediğini belirlemek için günlük işlem hacminin 90 günlük hareketli ortalamasını kullanır.

NVT sinyalinin bu kadar yüksek olması, Shiba Inu’nun piyasa değerinin işlem hacmini aştığı anlamına gelebilir. Bu nedenle SHIB şu anda şişirilmiş ve bir piyasa zirvesine denk gelmiş olabilir. Ayrıca 30 günlük Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değere (MVRV) oranı %6,71’e yükseldi.

MVRV oranı, mevcut fiyat ile satın alınan her bir token’ın ortalama fiyatı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Yüksek MVRV değerleri, piyasanın büyük gerçekleşmemiş karlara sahip olduğunu gösterebilir. Metriğin düşük değerleri, piyasanın gerçekleşmemiş küçük kârlara sahip olduğu anlamına gelir. Bu nedenle MVRV oranındaki artış, potansiyel karlar arttıkça daha fazla yatırımcının SHIB’i satmaya istekli olabileceği anlamına gelebilir.