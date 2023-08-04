Ethereum blockchain altyapısı üzerine inşa edilmiş popüler bir meme token olan Shiba Inu, merkezi olmayan finans (DeFi) ekosistemindeki konumunu teyit etmek için önemli bir adım attı. Bir Shiba Inu çalışanı bu dönüşümün gerçekleşmesine yönelik önemli bir adım atılarak ekosistemin uygulamalarında bir dijital kimlik doğrulaması için çalışıldığını açıkladı.

Shiba Inu’nun Gözü Yükseklerde

Son rapora göre, Shiba Inu, DeFi alanına yönelik girişimi ile kimliğini bir meme coin olmaktan çıkarıp DeFi varlığına dönüştürmek istiyor. Bu istek kullanıcılar arasında kabul ve güven sağlama çabasının bir parçası olarak görülüyor. Platform ayrıca geniş DeFi ekosisteminde bir rakip olmayı amaçlıyor.

Raporda, platformun Dijital Kimlik Doğrulamasını (KYC) çok beklenen güncellemesi Shibarium Layer-2 blockchain ağı da dahil olmak üzere gelecekteki tüm projelerinde uygulayacağını vurguladı. Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama şu yorumu yaptı:

“Merkezi olmayan dijital ekosistem ve uluslararası bir kimlik doğrulama sistemi ile yeni bir küresel standart için zemin hazırlıyoruz. Bu şekilde Shibarium, sistemlere olan inancın yeniden tesis edildiği ve geliştirildiği yeni bir dijital çağın habercisi olacak.”

SSI ve Kullanım Amacı

Shiba Inu geliştiricileri Self-Sovereign Identity (SSI) dağıtımının ekosistemin temel hedeflerinden biri olduğunu belirttiler. SSI, ehliyet ve pasaport dahil olmak üzere kimlik belgelerinin dijital eşdeğeridir. Platform, SSI’nın topluluğun kişisel verilerine daha fazla güvenlik ve gizlilik getireceğine inanıyor. Buna ek olarak geliştiriciler, dijital kimlik ve veri güvenliğine yönelik artan ilgiyi yansıtarak projenin daha iyi konumlandırılmasını umuyor.

Öncelikle meme token olarak bilinen Shiba Inu, kendisini kapsamlı DeFi ekosisteminin bir parçası olmaya ciddi bir şekilde adamış olsa da, platform blockchain tabanlı uygulamalar için SHIB, BONE, TREAT ve LEASH tokenlerini kullanmayı planlıyor. Şu anda SHIB 0,000008421 $ ve BONE 1,61 $ fiyatla işlem görüyor. TREAT’in fiyatı 0,1134$ iken LEASH’in fiyatı 481,81$’dır.