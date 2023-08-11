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  •   3 Metriğe Dikkat, XRP Coin Fiyatı Nasıl 1 Dolar Olacak? Ripple Davası Yorumları!

3 Metriğe Dikkat, XRP Coin Fiyatı Nasıl 1 Dolar Olacak? Ripple Davası Yorumları!

Özet

  • - XRP Coin günlük aktif adresleri 100 bini aştığı için çift haneli yükseliş başlayabilir.
  • - Balinalar düşüş döneminde XRP Coin birikimini 4,69 milyara çıkardı.
  • - MVRV verisi de 1 dolarlık ralli ihtimalini destekliyor.
  • - Piyasaya etkisi: Pozitif
21:40
11 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

XRP Coin 2021 boğasında beklenen performansı gösteremedi ve kurucuların token satışları da bunda etkili oldu. Elbette tek sorun bu değildi SEC ile devam eden mücadele de Ripple (XRP) Coin için talebi artırdı. Peki yatırımcıların heyecanla beklediği 1 dolar hedefi ne zaman gerçekleşecek?

Ripple Davası Yorumları

Son yaşanan gelişmeler davanın 2025 yılına kadar uzayabileceğini söylüyor. Önümüzdeki yılın Mart başından itibaren bir tarihte Yargıç jürili duruşmaları başlatacak. Bu artık davanın son aşaması ancak SEC’in özet kararı temyize götürme niyeti süreci uzatacak. 2025 ortasına kadar süreci uzatması beklenen temyiz süreci borsalarda yapılan token satışlarının da menkul kıymet sınıflandırmasına dahil edilmesini hedefliyor.

SEC ve Ripple arasında bir uzlaşı göremeyeceğiz. Düzenleyici kurum altcoinlerin tümü için son derece kritik olan bu davada net bir zafer istiyor. Üstelik Terraform Labs davasındaki Yargıcın yorumları da borsalardaki token satışlarının menkul kıymet olduğunu söylüyordu.

XRP Coin 1 Dolar Olur Mu?

Evet olabilir hatta özet karar çıktığında fiyat buna büyük ölçüde yaklaşmıştı. Ancak Ripple (XRP) fiyatı Ağustos ayının başından bu yana 0,70 doları geri alamadı ve bu süreçte küresel kripto sıralamasında beşinci sıraya geriledi. Fiyat 11 gündür 0,70 doların altında seyrediyor. Bununla birlikte on-chain göstergeler ufukta yeni bir ralli olabileceğini söylüyor.

Son dönemdeki fiyat düşüş trendine rağmen, XRP son iki hafta içinde ağ aktivitesinde gözle görülür bir artışa tanık oldu. Santiment verilerine göre XRP 8 Ağustos’ta 182.860 aktif kullanıcıya ulaştı. Hafif bir düşüşün ardından 10 Ağustos kapanışında tekrar 135.000 aktif adrese doğru yükseldi.

Yukarıdaki grafik günlük aktif adresler 100.000’i geçtiğinde XRP fiyatının genellikle çift haneli bir ralliye girdiğini gösteriyor.

Aşağıdaki grafik, balinaların Temmuz ayı sonunda 4,64 milyar XRP’lik kümülatif bir bakiyeye sahip olduğunu gösteriyor. Ancak dikkat çekici bir şekilde, 11 Ağustos itibariyle bu rakam 4,69 milyara yükselmiştir.

Yani balinalar da düşüşü fırsat olarak görüyor. Son olarak MVRV verisi de yükselişi destekliyor. İlerleyen günlerde fiyat eğer 0,7 dolar eşiğini geri alabilirse uzun bir aranın ardından yeniden 1 doları görebilir. Bu beklenti 0,55 dolar altı kapanışlar olmadığı senaryoda geçerli görünüyor.

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