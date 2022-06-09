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En büyük ikinci meme token olan SHIB geçtiğimiz yıl Dogecoin’i alt edebilecek derecede iyi bir performans göstermişti. Sıralamada kısa süreliğine de olsa rakibi Dogecoin’i geçmeyi başaran meme token gerçek bir Doge killer olarak önemli bir kazanım elde etti. Fakat bu yıl Shib token yatırımcıları için pek de iyi geçmiyor. Güncel veriler ve tahminleri ele alıyoruz.

Shiba Inu (SHIB) Grafik

Sosyal performans grafiğinde etkileyici bir büyüme yaşayan SHIB henüz fiyatına bunu yansıtamadı. LunarCrush analitik ajansı tarafından sağlanan sosyal performans ölçümlerinin gösterdiği gibi, Shiba Inu en azından popülerliğini korumaya devam ediyor. Shiba Inu‘nun istatistiklerini derinlemesine incelediğimizde mentions (+45.1%) ve dominance (+35%) tarafındaki çift haneli büyüme dikkat çekiyor.

Yukarıda bahsedilen göstergelerin mükemmel değerlerine rağmen, daha yakından bakıldığında, SHIB ile ilgili spam miktarında %63,6’lık bir büyüme ortaya çıkıyor. Ve bu, Shiba Inu’yu ve hiperaktif topluluğu Shib ordusunu mükemmel bir şekilde tanımlar. Projeye baştan beri saf kaos ve çelişkiler eşlik ediyor ve bir şekilde bu SHIB’in formülü haline geldi.

Shib Token Tahminleri

LunarCrush verilerine göre halen düşüş beklentisi hakim görünüyor. 11 Mayıs’tan bu yana neredeyse bir aydır SHIB fiyatı 0,00001-0,000013 koridorundan çıkamadı ve bu yatırımcıları fazlasıyla yoruyor. Aktif cüzdanlardaki azalma da bunu destekliyor. Ne SHIB’in bir ödeme yöntemi olarak benimsendiğinin duyurulması, ne de daha fazla token yakımı fiyatı yukarı yönlü hareketini başlatamadı.

Mevcut durum spekülasyona açık kapı bırakıyor ve görünüşe göre ayılar bu konuda daha fazla kontrol sahibi ve fiyat Bitcoin’e bağlı olarak negatif görünümünü devam ettirecek. Yarın gelecek enflasyon verisi ve önümüzdeki hafta yapılacak olan FED toplantısı kısa vadeli fiyat hareketinde belirleyici olacak. Beyaz Saray, enflasyon verisinin beklentinin üzerinde gelmesini bekliyor ve önümüzdeki hafta FED %90+ ihtimalle 50 baz puan faiz artışı yapacak. Bitcoin ve kripto paralar uzun süredir teknoloji hisseleriyle aynı yolda ilerliyor ve önümüzdeki 10 gün ayrışma için güzel bir fırsat olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.