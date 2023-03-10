Popüler meme token Shiba Inu'da (SHIB) fiyatında etkili direnç ve destek seviyeler hangisi? Kripto paralardaki çalkantılı süreç nasıl bir etki edecek?

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Dogecoin’in (DOGE) rakibi Shiba Inu’nun (SHIB) fiyatı, kripto paralarda yaşanan belirsizlik karşısında nasıl bir yol izleyecek? Meme token’da yükseliş gelecek mi?

SHIB’de Düşüş Sinyali!

Shiba Inu fiyatı 4 Şubat tarihinde 0,0000157 dolara ulaştıktan sonra düştü. Gerilemeden önce, günlük göreceli güç endeksinde (RSI) bir düşüş sapması mevcut olduğu söyleniyor. Bu durum genellikle düşüşlerden önce gelen bir işaret olarak görülebilir. Günlük RSI mevcut konumda 50’nin altında, bu seviye düşüş eğilimliyle bağlantılı olarak gösterilebilir.

Başlangıçta kripto para biriminin fiyatı bir önceki alçalan direnç çizgisinden sıçramış gibi görünüyordu. Ancak bu hareketi sürdüremedi ve 9 Mart tarihinde belirtilen alanın altına geriledi. Ayrıca Shiba Inu’nun fiyatı 9 Mart’ta 0.0000100 dolarlık destek bölgesinden kırıldı. Meme token’ın fiyatı bu alanı geri almazsa, bir sonraki en yakın destek seviyesi olan 0.0000085 dolara kadar gerileyebilir.

Öte yandan Shiba Inu’nun yeniden ivme kazanması durumunda alçalan direnç çizgisinin, direnç sağlaması beklenebilir. Uzmanlara göre günlük zaman dilimindeki teknik analiz kesin olarak düşüş eğilimindeyken, daha kısa vadeli altı saatlik grafik bir umut ışığı sunduğu belirtildi. Ayrıca kripto para biriminde bahsedilen umut ışığının göreceli güç endeksinin altı saatlik seviyesinde gelişen yükseliş sapması tarafından da desteklediği öne sürüldü.

SHIB Fiyat Tahmini!

Ancak SHIB fiyatında bir yükseliş ivmesi görülmezse, bu eğilimin düşüş eğiliminde olduğu anlamına gelebilir. Belirtilen durumda kripto para biriminin fiyatında 0.00000850 dolarlık desteğe bir düşüşün gerçekleşebileceği belirtildi.

Sonuç olarak uzmanlara göre Shiba Inu fiyat tahmini hala belirsiz. Fiyatın mevcut seviyeden sıçraması veya kırılması, gelecekteki eğilimi belirleyebilir. Olası bir sıçrama durumunda, SHIB fiyatı 0,0000130 doları yeniden test edebilir. Ancak meme token’ın fiyatı sıçramayı başaramazsa, bunu 0,0000850 dolara bir düşüş takip edebilir.

Yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre SHIB 0.00001017 dolar seviyesinden işlem görüyor.