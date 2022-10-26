Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Shiba Inu İçin Kritik Veriler Geldi: Giderek Yavaşlıyor!

Shiba Inu İçin Kritik Veriler Geldi: Giderek Yavaşlıyor!

Shiba Inu, Ethereum balinalarının gözdesi olmaya devam ederken, gelen veriler yatırımcılarını düşündürecekmiş gibi görünüyor.
21:00
26 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin ve Shiba Inu gibi dünyanın en büyük meme kriptolarının fiyatları, küresel kripto varlık piyasası geniş bir toparlanma yaşadıkça yeşil endeksler vermeye devam etti. Bununla birlikte, balina işlem takip uygulamaları, kripto balinalarının son 24 saat içinde yüklü miktarda Shiba Inu’yu cüzdanlarına eklediğini bildirdi. Bu durum büyük yatırımcılardan ilham alan küçük yatırımcıların coin üzerindeki ilgilerinin artmasını sağlamış olabilir.

Shiba Fiyatı Yüzde 5 Arttı

Whale Alert’e göre, bir kripto balinası 3,36 trilyon Shiba Inu’yu bilinmeyen bir cüzdana taşıdı. Taşınan SHIB tokenleri yaklaşık 35,77 milyon dolar değerinde. Bu, son 24 saat içinde kaydedilen en büyük işlem oldu.

Bununla birlikte, Shiba Inu fiyatları son 24 saat içinde %5’ten fazla artış gösterdi. SHIB, yazım saatine göre ortalama 0,000010 dolar fiyattan işlem görüyor. Shiba Inu, artan dalgalanmanın ortasında 5,7 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olmayı başardı. 24 saatlik işlem hacmi %215 oranında artarak 344,4 milyon dolara ulaştı.

Bu büyük balina hareketi, SHIB’in metaverse çevresinde büyük bir duyuru yapmasının ardından kaydedildi. SHIB, The Metaverse’un bir topluluk karışımı haline geleceğini belirtti. Daha önce, THE THIRD FLOOR (TTF) ile ortaklığını duyurdu.

SHIB Cazibesini Kaybediyor Mu?

Bu arada Whalestats, Ethereum balinalarının Shiba Inu’dan yeni bir token’a geçtiğini bildirdi. STG token’ı, en büyük 100 ETH balinası arasında en büyük ilgi gören token’ı olmayı başardı. Shiba Inu’nun en büyük 100 Ethereum balinası arasındaki varlığı 127,9 milyon dolara geriledi. Shiba, balinaların ellerindeki tokenlerin %4,84’ünü oluşturuyor.

Bununla birlikte, yatırımcılar değişken kripto piyasasının ortasında Shiba Inu token’larını tutuyor gibi görünüyor. SHIB token’ının yakım oranı son 24 saat içinde %100 oranında düştü. Geçtiğimiz gün boyunca ölü cüzdanlara yalnızca 732.000 SHIB token gönderildi. Bu sayıdaki düşüş Shiba fiyatının yükselişine bir balta vurabilir, çünkü yakımlar yavaşladıkça insanların ellerindeki token’ların değerlerindeki artış da giderek yavaşlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Hazır Olun Geliyor! 2022 Kripto Para Çöküşünü Bilen İsim Konuştu!
Hazır Olun Geliyor! 2022 Kripto Para Çöküşünü Bilen İsim Konuştu!
Ethereum İçin Flaş Açıklama Cardano Ceo’sundan Geldi: Güvenilir Mi?
Ethereum İçin Flaş Açıklama Cardano Ceo’sundan Geldi: Güvenilir Mi?
LUNC Bombayı Patlattı! Terra Classic’e CEO Geliyor!
LUNC Bombayı Patlattı! Terra Classic’e CEO Geliyor!
Memecoin’lerin Yükselişi: Dogecoin Ve Shiba İçin Kemerlerinizi Bağlayın!
Memecoin’lerin Yükselişi: Dogecoin Ve Shiba İçin Kemerlerinizi Bağlayın!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
İlk 100’deki Bu Kripto Paraya Dikkat! 6 Aydır Sürekli Bu Altcoini Alıyorlar!
İlk 100’deki Bu Kripto Paraya Dikkat! 6 Aydır Sürekli Bu Altcoini Alıyorlar!
Terra Classic’e (LUNC) 2 Büyük Müjde: Fiyata Etkisi Olabilir!
Terra Classic’e (LUNC) 2 Büyük Müjde: Fiyata Etkisi Olabilir!
Vitalik Buterin, Ethereum Topluluğuna Teşekkür Etti: Çok Mutluyum
Vitalik Buterin, Ethereum Topluluğuna Teşekkür Etti: Çok Mutluyum
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
NFT’im Değerli Mi Değil Mi? NFT Rank Nasıl Belirlenir?
Reddit NFT’lerinin Değeri Neden Yükseliyor?
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022