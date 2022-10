Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin ve Shiba Inu gibi dünyanın en büyük meme kriptolarının fiyatları, küresel kripto varlık piyasası geniş bir toparlanma yaşadıkça yeşil endeksler vermeye devam etti. Bununla birlikte, balina işlem takip uygulamaları, kripto balinalarının son 24 saat içinde yüklü miktarda Shiba Inu’yu cüzdanlarına eklediğini bildirdi. Bu durum büyük yatırımcılardan ilham alan küçük yatırımcıların coin üzerindeki ilgilerinin artmasını sağlamış olabilir.

Shiba Fiyatı Yüzde 5 Arttı

Whale Alert’e göre, bir kripto balinası 3,36 trilyon Shiba Inu’yu bilinmeyen bir cüzdana taşıdı. Taşınan SHIB tokenleri yaklaşık 35,77 milyon dolar değerinde. Bu, son 24 saat içinde kaydedilen en büyük işlem oldu.

Bununla birlikte, Shiba Inu fiyatları son 24 saat içinde %5’ten fazla artış gösterdi. SHIB, yazım saatine göre ortalama 0,000010 dolar fiyattan işlem görüyor. Shiba Inu, artan dalgalanmanın ortasında 5,7 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olmayı başardı. 24 saatlik işlem hacmi %215 oranında artarak 344,4 milyon dolara ulaştı.

Bu büyük balina hareketi, SHIB’in metaverse çevresinde büyük bir duyuru yapmasının ardından kaydedildi. SHIB, The Metaverse’un bir topluluk karışımı haline geleceğini belirtti. Daha önce, THE THIRD FLOOR (TTF) ile ortaklığını duyurdu.

SHIB Cazibesini Kaybediyor Mu?

Bu arada Whalestats, Ethereum balinalarının Shiba Inu’dan yeni bir token’a geçtiğini bildirdi. STG token’ı, en büyük 100 ETH balinası arasında en büyük ilgi gören token’ı olmayı başardı. Shiba Inu’nun en büyük 100 Ethereum balinası arasındaki varlığı 127,9 milyon dolara geriledi. Shiba, balinaların ellerindeki tokenlerin %4,84’ünü oluşturuyor.

Bununla birlikte, yatırımcılar değişken kripto piyasasının ortasında Shiba Inu token’larını tutuyor gibi görünüyor. SHIB token’ının yakım oranı son 24 saat içinde %100 oranında düştü. Geçtiğimiz gün boyunca ölü cüzdanlara yalnızca 732.000 SHIB token gönderildi. Bu sayıdaki düşüş Shiba fiyatının yükselişine bir balta vurabilir, çünkü yakımlar yavaşladıkça insanların ellerindeki token’ların değerlerindeki artış da giderek yavaşlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.