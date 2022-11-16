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Popüler meme token Shiba Inu’nun (SHIB) fiyatı, devam eden FTX kriziyle birlikte düşüş ivmesinden kurtulamadı. Kripto para biriminin fiyatlaması hangi yönde olacak?

SHIB Fiyat Analizi

Shiba Inu’nun fiyatı, 0,00001512 dolar civarındaki yüksek seviyelerden FTX tarafından tetiklenen düşüş ivmesi ile birlikte 0.00000919 dolardan işlem görüyor. Meme token Haziran 2022 tarihinden bu yana ilk kez test edilen 0,00000830 ABD dolarındaki kritik destek seviyesinden sıçramasının ardından 0,00000918 ABD doları civarında konsolide oluyor. Yön hareketi endeksi (DMI), Shiba Inu fiyatının 0,00000918 dolara gerilemesine rağmen düşüş baskısının hala mevcut olduğunun bir işareti olarak gösteriliyor. Ayrıca göstergenin –DI ve +DI’nin altında olması, fiyatın daha da düşebileceği anlamına geldiği belirtiliyor.

Bununla birlikte Stokastik osilatörün 16.76 seviyesinde bulunması oldukça fazla satış işlemi olduğunun bir göstergesi olduğu öne sürüldü. Bu nedenle analistler kripto para biriminde kısa vadeli zaman aralığı içerisinde bir toparlanma olabileceğini belirtti. Ayrıca SHIB’in şu anda piyasa değeri olan 0,00000918 dolardaki mevcut hareketinin açıklaması niteliğinde olduğu söyleniyor.

SHIB’de Kritik Katalizör

Ayrıca elde edilen on-chain verilerine göre, Shiba Inu’nun alım bölgesinde olduğunu ve yatırımcıların bu hafta dipten alım yapma baskısının muhtemelen ivme kazanacağı uzmanlar tarafından öngörülüyor. Bir veri analiz firması olan Santiment’in piyasa değeri ve gerçekleşen değer (MVRV) kar/zarar modeli -12,15 seviyesinden ve bu sayı ortalama çizgiden önemli ölçüde geride kalıyor.

MVRV katalizörü, SHIB holder’larının kar veya zarar oranını, ellerinde tuttukları token’ların en son hareket ettiği fiyatı mevcut piyasa değeriyle karşılaştırarak takip eder. Genel olarak, yatırımcılar pozisyonlarını zararla kapatmazlar; en azından pozisyonların başa başnoktasına kadar beklemeyi tercih ediyor. Mevcut momentum devam ederse, boğaların Shiba Inu fiyatında bir girişimde bulunabileceği öne sürüldü. Ayrıca Shiba Inu’nun ağ etkinliği, fiyatındaki düşüş trendine rağmen oldukça yüksek seviyelerde kaldı. Kripto para biriminin işlem yapan günlük aktif adres sayısı ise 2 Kasım tarihinde 4.056 iken 13 Kasım’da 14.363’e yükseldi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.