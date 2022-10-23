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Shiba Inu Coin Fiyat! Shiba Token Yorumları!

En büyük ikinci meme token kısa vadede nasıl bir performans gösterecek? Güncel verilere göre fiyat beklentileri.
11:25
23 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

SHIB bugün TRY karşısında yüzde 0,2 düşüşle 0,0001881 seviyesinde bulunuyor. Türk yatırımcılar SHIB tokene bugüne kadar hep yoğun ilgi gösterdi. Peki önümüzdeki günlerde en büyük ikinci meme token hangi seviyeleri ziyaret edebilir? SHIB fiyat performansıyla ilgili beklentiler neler? Güncel veriler ışığında Shiba Inu için potansiyel fiyat hareketlerini ele alıyoruz.

Shiba Inu Coin Fiyat

SHIB fiyatı başına yeniden bir sıfır daha aldı. Yazı hazırlandığı sırada 0,000009982 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin’in bir kırılıma hazırlanıyor olması altcoin yatırımcılarını tedirgin ediyor. BTC piyasa hakimiyeti %40 seviyesinde ve kripto paraların kümülatif değeri 921 milyar dolarda bulunuyor. Son zamanlarda, 0,00000984 dolar desteği bir satın alma geri dönüşüne neden oldu, ancak alıcılar henüz üstünlük kurabilmiş değil.

Mevcut formasyonun üzerinde sürekli bir salınım, önümüzdeki saatlerde bir miktar yükseliş doğurabilir. SHIB’nin geçen ay 0,0001044 dolar seviyesinden yükselmesi, günlük grafiklerde düşüş eğilimli bir flama kurulumuna zemin hazırladı. Ancak 20 EMA (kırmızı) ve 50 EMA (camgöbeği) iyileşme engelleri oluşturmaya devam etti ve tersine dönüşü başlattı.

Shiba Token Yorum

Şimdilik 20 ve 50 EMA aşağı bakarken SHIB fiyatı 0,00000984 dolarlık destekten bir toparlanma, mevcut modelin üzerinde potansiyel bir kırılma yaratabilir. Bu durumda, 0,00001044 dolar seviyesine kadar fiyatın yükseldiğini görebiliriz. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış, tokenı ihtiyaç duyulan yukarı yönlü bir hareketle karşı karşıya bırakabilir. Bu gibi durumlarda, Shiba Inu (SHIB) düşüş eğilimini geçersiz kılıp 0,000011 doları hedefleyecektir.

Diğer taraftan, acil desteğin altındaki kapanışlar (0,00000984 dolar) düşüş kanalının alt trend çizgisinin yeniden test edilmesini sağlayabilir. CMF yeni gelen alımları teyit eder nitelikte artış yaşadı. Fiyatın yanı sıra Açık Faizde de artış dikkat çekiyor. Son 24 saat içinde Açık Faizde yaklaşık %5,22’lik bir artış oldu. Buna paralel olarak fiyat hareketi de aynı süre zarfında yaklaşık %3’lük bir sıçrama kaydetti. Buna göre kısa vadeli yükselişin potansiyeli artıyor.

Son olarak SHIB ile Bitcoin arasında 30 günlükte %43 bir korelasyon bulunuyor. SHIB yatırımcılarının Bitcoin fiyatını da yakından izlemesi gerek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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