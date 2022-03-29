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Shiba Inu, Bir Haftada Yüzde 25 Arttı! Projenin İleriye Dönük Planlarında Yatırımcıları Ne Bekliyor?

Shiba Inu (SHIB), son bir haftada %25'lik bir artış kaydetti. Projenin gelecek planlarında yatırımcıları neler bekliyor?
12:15
29 Mart 2022
Shiba Inu, Bir Haftada Yüzde 25 Arttı! Projenin İleriye Dönük Planlarında Yatırımcıları Ne Bekliyor?
Yazar: Emre Aydıner

Kripto para piyasasında artışlar yaşanmaya devam ederken popüler şaka para birimi Shiba Inu (SHIB), bugün de benzer bir davranış sergiledi ve son 24 saat içerisinde %5’lik bir artışa imza attı.

İşte Shiba Inu‘da son durum ve güncel seviyeler…

Shiba Inu’da Yüzde 25 Artış Kaydedildi

Devam eden piyasa rallisi, hemen hemen her altcoinin bugün yeşil bir mum yakmasına neden olurken, bu altcoin’lerden sonuncusu popüler şaka para birimi Shiba Inu oldu. Öyle ki, Shiba Inu içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla %5’lik bir artışla 0.000027 dolar seviyesinden işlem görürken son bir haftada %25’lik bir artışa imza attı.

Şu anda altcoin için en büyük direnç, %23,6 Fibonacci seviyesine denk gelen 0,000003381 dolar seviyesinde yer alıyor. Fiyat artış trendini kontrol altında tutan bu bölge, altcoin‘in aylardır 1 SATS’a bile ulaşmasına izin vermiyor.

Bununla birlikte, yatırımcılar, Göreceli Güç Endeksinin aktif olarak aşırı alım bölgesine doğru ilerlediğini not etmelidir. Piyasanın aşırı ısınması durumunda bir soğuma yaşanabileceğinden, bunu ihlal etmek, trendin tersine çevrildiğinin bir göstergesi olabilir.

Ancak popüler altcoin, Fibonacci çizgisini destek olarak test edebilirse, yatırımcılarından potansiyel bir geri dönüş görebilir. Bunun bir geri dönüş olmasının nedeni, ağın son 13 gün içinde 70 binden fazla SHIB sahibinin çıkışını fark etmesidir.

Ancak, zincir içi işlemlerde ve her ikisi de bir süredir düşüş eğiliminde olduğundan bu durum toplam hacimde pek bir fark yaratmadı. 50 milyon dolardan 70 milyon dolara kadar düşük bir aralıkta salınan SHIB, bu yıl henüz çarpıcı bir fiyat hareketi gerçekleştiremedi.

Shiba Inı’nun Gelecek Planları

Ancak bugünkü ralliye rağmen, Shiba Inu yatırımcılarındaki düşüş, Shiba Inu’nun saçma fiyat hareketinden bağımsız olarak SHIB topluluğunun sadakatleriyle bilinmesinden dolayı şaşırtıcı bir şekilde içeriğin hazırlandığı an itibarıyla da devam etti.

Öte yandan Shiba Inu, yakın zamanda ileriye dönük planlarını tartışan bir blog yayınladı. Çoğu kripto para birimi, ağ stratejilerini genellikle daha teknik bir tarzda tartışırken, popüler şaka para birimi Shiba Inu “dünya hakimiyeti” planlarını açıklamak için “cynic” yolu seçti.

Şaka (Meme) para ağının hedeflerinden bahseden Shiba Inu, Shib Cüzdanını tamamen doyurmayı planlıyor. Bu fikirlerin nasıl ortaya çıktığı ve Shib’in bir kripto para birimi olarak güvenilirliğini nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.

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