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Kripto para dünyası, yaşanan düşüşlerin etkisi altından çıkmaya çalışırken birkaç altcoinin yatırımcılarına ciddi kar oranları verdiği belirtiliyor. Bu altcoinlerden biri olan Shiba Inu (SHIB) piyasalardaki toparlanmalar ile birlikte bir yükseliş hareketi sergilediği öne sürüldü.

Yükseliş İvmesi

Kripto para birimlerinde yaşanan değer kayıplarının yaraları yeni yeni sarılmaya devam ederken, Shıba Inu’nun dikkat çeken performansı piyasaya bir bütün olarak etki gösterdiği iddia ediliyor. Kripto para birimindeki yükseliş ivmesinin, piyasalarda daha büyük çaplı etkilerinin olup olmayacağı tartışma konusu haline geldi. Memecoinin gösterdiği performansıyla son yirmi dört saat içerisinde ilk 100 Ethereum balinası arasında, işlem hacmi açısından ilk 10’a girdiği ileri sürüldü.

Ayı piyasasının hakim olduğu şu günlerde Shiba Inu’nun 21 Haziran’daki önemli fiyat artışının nedeni olarak, 0.00007 dolar seviyesinin altına düşmemesi ve açığa satış yapan yatırımcıların kazanç elde etmesi olduğu öngörülüyor. Ayrıca kripto para biriminin bu hareketi agresif boğaların memecoini satın almaya teşvik etmiş olabileceğini ileri sürüldü.

Ayı Piyasası Etkisi

Uzmanlara göre, Shıba Inu yatırımcıları, memecoinin fiyatını 20 günlük üstel hareketli ortalama olan 0.00010 dolar seviyelerinin üzerine çıkarmayı başardılar. Ancak 50 günlük basit hareketli ortalama seviyesi olan 0.00012 dolar direncini yenemedikleri ifade ediliyor. Bu durumun ayı piyasasının güçlü bir savunma yürüttüğüne dair kanıt olduğu belirtildi.

Shıba Inu’nun fiyatı son yedi gün içerisindeki güçlü fiyat artışları sebebiyle bugün 0,000001050 dolar seviyesinin ötesine geçti. Ayrıca analistler kripto para biriminin yükselme potansiyelinin hala var olduğunu ve grafiklerinin yükseliş görünümü verdiğini öne sürdü.

Yazı kaleme alındığında Shıba Inu son 24 saat içerisinde yaşadığı %5.22 oranındaki artışla 0.00001025 dolardan işlem görüyor. Memecoin son yedi gün içerisinde ise %25.77 oranında bir fiyat artışı sağlayarak yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Ayrıca bir veri analiz firmasının raporuna göre SHIB, 5.620.520.263 dolarlık mevcut piyasa değeri ile 15. en büyük kripto para birimi olarak nitelendiriliyor.