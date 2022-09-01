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Kripto para piyasası yeni aya bir miktar geri çekilme ile başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin yazının yayına hazırlandığı sırada 20.000 dolar altında işlem görüyor ve bu durum altcoin piyasasını da etkiledi. Ancak analistler popüler meme token Shiba Inu (SHIB) noktasında umutlu gibi görünüyor.

Shiba Fiyatı

Shiba Inu fiyatı, son üç ayda oluşan önemli bir destek seviyesinin yakınında işlem görüyor. Grafikere göre bu seviye boyunca yapılan hamleler iki hafta önce ciddi bir yükseliş görmemizi sağladı. Bu sebeple şu anda SHIB fiyatının konsolide olması yatırımcıların başka bir ralli beklemesini sağlıyor.

Bununla birlikte meme token’ın arkasındaki isim Shytoshi Kusama, yatırımcıların Shiba fiyatı ile ilgili şüpheye düşmemeleri konusunda açıklamalarda bulunmak için Twitter’dan yorumlarını paylaştı. Shiba’nın her zaman odak noktası olacağını ifade eden popüler isim, tüm Shiba ekosisteminin de “parlayacağını” dile getirdi.

Shiba Fiyat Beklentileri

Shiba fiyatı şu anda oldukça önemli bir seviye olarak görülen 0,0000118 dolara yakın seyrediyor ve yazının kaleme alındığı sırada 0,000012 dolardan işlem görüyor. 0,000018 dolar seviyesi, 11 Nisan’dan bu yana en yüksek işlem hacmi seviyesi ve SHIB için önceki artışları tetiklemede çok önemli bir nokta olarak görülüyor.

Grafiklere göre 14 Ağustos’ta Dogecoin katili %53’lük bir artışa başladı ve bu 0,0000179 dolar da bir çift tepe oluşturdu. Ancak sonrasında bir düzeltme başladı ve Shiba için şu an bulunulan seviyelerin yeni bir hareket başlangıcı için ön ayak olabileceği düşünülüyor.

Ancak güncel grafiklere bakıldığında mevcutta boğalar henüz kendisini göstermiş değil. Bununla birlikte bu seviyelerde SHIB yeterince konsolide olur ve alıcılar canlanmaya başlarsa analistlere göre meme token’ın hedefleyeceği ilk seviye 0,0000179 dolar olacak. Bununla birlikte analistler bir senaryonun daha görülebileceğini ifade ediyor: SHIB fiyatı 0,000010 dolarlık seviyeye kadar bir geri çekilme yaşayabilir ve sonrasında yeni bir yükseliş trendi ile birlikte 0,0000179 dolara başka bir yükseliş başlatabilir.

Yine de yatırımcılar son fiyat hareketleri konusunda temkinli olmalı ve SHIB’in hala spekülatif bir varlık olarak görüldüğünü unutmamalı.