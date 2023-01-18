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Shiba Coin Son Müjdeyle Bu Seviyeyi Görebilir!

Shiba Coin yatırımcılarını bundan sonraki süreçte neler bekliyor? Yükseliş devam edecek mi?
17:45
18 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kısa süre önce Shiba Coin’in büyük bir fırsatı kaçırmak üzere olduğundan bahsetmiştim. Nihayet hareket başladı. Aralık ayından bu yana Ocak ayındaki duyurunun fiyatta ciddi bir hareket başlatabileceği zaten konuşuluyordu. Evet şimdi beklenen oluyor. Eğer zarardaki satıcılar biraz daha geri planda kalırsa fiyat kritik seviyeye kadar yükselebilir.

Shiba Coin Neden Yükseliyor?

Shiba Inu tüccarları Shibarium lansmanı ile FOMO’yu gecikmeli de olsa başlattı. SHIB fiyatı bugün çift haneli bir yükseliş yaşadı. Noel öncesi yapılan duyuruda, herkesin noele vakit ayırabilmesi için duyurunun Ocak ayında yapılabileceği ima edilmişti. 2 gün önce Shiba Coin ekibi sözünü tuttu ve FOMO’nun fitilini ateşleyecek müjdeyi verdi. Bitcoin fiyatı da bugün beklenti altı gelen ABD ÜFE verisi nedeniyle 21.600 dolara yükseliyor. Buna göre SHIB tarafındaki yükseliş devam edebilir.

SHIB fiyatı 2023 yılının ilk gününden bugüne değin yaklaşık %60 artarak 0,00001294 dolara yükseldi. Bu Kasım başındaki en yüksek seviyesiydi. Kazançlar, esas olarak kripto piyasasının başka yerlerinde de benzer rallilere yol açan uygun makro koşullar nedeniyle ortaya çıkmaya başladı. Bununla birlikte, Shiba Inu fiyat rallisi, yatırımcıların Shibarium’un yaklaşan beta sürümünün duyurusunu değerlendirmesiyle ivme kazandı.

Shiba Coin Yorum

Devam eden ralli sebebiyle RSI 86 seviyesine kadar yükseldi. İdeal olarak, aşırı alım RSI’ı yatırımcıları pozisyonlarını boşaltmaya sevk ederek bir fiyat düzeltmesine yol açar. Başka bir deyişle SHIB, 0,00001120 dolar civarındaki 200 günlük üssel hareketli ortalamaya bir geri çekilme yaşayabilir. Öncelikle bu eğer Bitcoin ciddi bir değer kaybı yaşamazsa Shiba Coin için iyi bir giriş fırsatı anlamına gelecek.

Ancak orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi güçlü kalmaya devam ediyor. Haftalık grafikteki düşen kama potansiyel rallinin hedefini de veriyor. Eğer başarıyla tamamlanırsa şu anda, mevcut fiyat seviyelerinden %35 artışla Mart 2023’e kadar Shiba Coin fiyatı 0,00002063 dolara yükselebilir. SHIB fiyatı güne %16’lık artışla 0,00001234 dolarda devam ediyordu.

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