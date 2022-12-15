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Shiba Coin Balinası Para Basacak! Shib Coin Kaç TL?

Balinalar hareketlendi ve adeta para basıyorlar. Peki SHIB Coin fiyatına etkisi ne olacak?
17:05
15 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük ikinci meme token olan SHIB güne yüzde 3 kayıpla devam ediyor ve işlem hacmi düşüyor. Dün Fed tarafından yapılan açıklamalar Bitcoin ve altcoinlerin beklenti altı performans göstermesine neden oldu. Aşırı iyimserliğe kapılan yatırımcıların desteğiyle 18.300 doları aşan BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 17.500 seviyesinde bulunuyordu.

Shiba Coin Son Durum

En büyük ikinci meme kripto para birimi olan Shiba Inu (SHIB), kripto piyasasında artan volatilite nedeniyle büyük bir satış baskısı altında işlem görüyor. Lookonchain raporuna göre, bir SHIB balinası satışa hazırlanıyor olabilir. Veriler, balinanın yaklaşık 17 saat önce transfer edilen SHIB’den 23 milyon dolardan fazla kazanabileceğini gösteriyor. 207 milyardan fazla SHIB taşındı. Ancak, bundan sonra Shiba Inu fiyatı %3 oranında düştü. Analistler, balinanın 2020’de yaklaşık 2.37 Ethereum (ETH) maliyetiyle yaklaşık 3.49 Trilyon Shiba Inu satın aldığını belirtti. Balina, 2,27 Trilyon Shiba Inu daha alırken 1,83 ETH (o zamanki yaklaşık fiyatı 1.967 dolar) harcamıştı. Daha sonra, kendisine yaklaşık 0,54 ETH’ye (o zamanki yaklaşık fiyatı 266 dolar) mal olan 1,22 Trilyon SHIB satın aldı. Bu birikimden sonra, Shiba Inu Fiyatı Nisan 2021’de yükseldi. Ancak, balinalar bu fırsatı değerlendirdi ve ellerindekileri satmaya başladı. Verilere göre, toplam 2,94 Trilyon SHIB tokenı transfer ettiler.

Bununla birlikte, balina hala yaklaşık 0,55 trilyon Shiba Inu tokeni tutuyor ve eğer bunu da satarsa 18 milyon doların üzerinde kazanç elde edebilir. Sıfıra yakın maliyetle aldığı SHIB tokenleri satmaması için şimdilik hiçbir sebep yok. Hesaplamaya göre, 2020 yılında 2,37 Ethereum karşılığında satın alınan SHIB, bir şekilde 23 milyon dolardan fazla kâr getirecektir.

Shib Coin Kaç TL?

Türkiye merkezli borsalarda SHIB Coin 0,0001671 TL’den alıcı buluyor. Son 24 saatte 21milyon.com verilerine göre SHIB 74,9 milyon TL hacme ulaştı. Türk borsalarına geçtiğimiz yıl giren popüler altcoin ülkemizde birçok yatırımcıya sahip. Volatilitesi yüksek meme tokenlere ilgi gösteren yatırımcılar Binance listelemesinden önce de SHIB birikimi yapıyordu. İlk çıktığı yılki fiyatından bolca sıfır atan fiyat halen erken dönem yatırımcıları için kazançlı bir birikim olma özelliğini koruyor.

Binance listelemesindeki fiyatına bugün yakın olan SHIB önümüzdeki haftalarda Bitcoin’in daha ciddi kayıplar yaşaması halinde yoğun satış baskısıyla karşılaşabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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