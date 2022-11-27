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SHIB Yakımlarında Şok Artış! Shiba Coin Fiyat Yorum!

En büyük ikinci meme coin önümüzdeki dönemde kaç dolara ulaşabilir. Shib Coin yakım işlemleri ne durumda?
19:00
27 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük ikinci meme token bugünlerde yeniden gündemde. Özellikle yakımlar konusunda ilgi çekici gelişmeler var. Trilyonluk arzların topluluk desteğiyle yakılması fikri SHIB ordusunu güçlü tutuyor. Birçok meme token (hatta LUNC bile dahil edilebilir) diri kalabilmek için token yakma motivasyonuyla hareket ediyor. Peki son durum ne?

Shiba Coin Yakım

Shibburn Twitter hesabına göre son 7 günde toplam 51 işlemde 223.264.370 Shiba Coin yakıldı. Önceki hafta 29 işlemde yakılan 106.780.540 SHIB Token düşünüldüğünde bu yaklaşık %100’lük bir artışı temsil ediyor. Benzer şekilde yakılmak üzre SHIB taşıyan işlemlerin sayısı da artış gösterdi. 12 Ekim’den bu yana en büyük günlük yakımı da bu hafta göre SHIB ordusu tek bir günde 134 Milyon Shiba Coin yaktı. Son 24 saate ise 5 işlemde toplam 1.099.842 SHIB tokenı yakıldı.

SHIB 589,370,934,643,681 adetlik sirkülasyon arzında sahip olduğu için daha gitmesi gererek çok fazla yol var. Ancak 1 katrilyonluk arzla yola çıktığını düşünürsek başarıları takdire şayandır. Vitalik eğer kendisine burn için gönderilen arzın bir kısmını Hindistan’a bağışlamasaydı 500 trilyonun altında bir arzdan bahsediyor olabilirdik.

Shiba Coin Fiyat Yorum

SHIB yazı hazırlandığı sırada 0,00000956 dolardan alıcı buluyor. Dogecoin’in %10’a yaklaşan yükselişine rağmen SHIB fiyatı güne %2,8 artışla devam ediyor. Toplam piyasa değeri ise 5,6 milyar dolardır. 22 Kasım’da 0,00000817 dolar dibini gördükten sonra popüler meme coin kademeli bir toparlanma gördü. SHIB fiyatı kritik bölgeyi tuttuğu için yükseliş görünümü devam ediyor. Önümüzdeki dönemde günlük MA50 ve MA20 arasında hareket etmesi beklenen fiyat 0,0000112 tavanına ulaşabilir. Bunun için DOGE yükselişinin devamı destekleyici olacaktır.

IntoTheBlock verilerine göre SHIB yatırımcılarının %54’ü uzun vadeli yatırımcı konumuna yükseldi ve kısa, orta vadeli alım yapan cüzdanların toplamdaki yüzdesi azalıyor. Bu veri daha fazla yatırımcının fiyatta uzun vadeli bir yükseliş beklediğini gösterir. Kripto para piyasalarındaki genel çöküşten payına düşeni alan SHIB için en büyük katalizör Elon Musk’ın Twitter için kripto ödemelerini resmen duyurması olacak.

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