SHIB, Dogecoin ve Toncoin Yorumları: Galaxy Fox İlgi Çekiyor Mu? 

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Kripto para birimlerinin heyecan verici dünyasında, her gün farklı altcoin’ler dikkat çekiyor. Sektördeki, özellikle de memecoin alanındaki ilgi göz önüne alındığında, değişim kaçınılımaz olarak nitelendiriliyor. Bu bağlamda, son zamanlarda yaşanan iki gelişmeden bahsediliyor: Daha önce baskın olan Shiba Inu coin’in ($SHIB) karşılaştığı son durum ve ilgiyi üzerine çekebileceği iddia edilen Galaxy Fox.

SHIB, Dogecoin ve Toncoin

Son zamanlarda, iddialara göre Shiba Inu ($SHIB) kendisini Toncoin ($TON) ile yetişmeye çalışırken ve piyasa değerinde geride kalırken buldu. Bir fikir vermesi açısından, 21 Kasım’da CoinGecko’dan alınan veriler Toncoin’in şu anda 5 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olduğunu ve SHIB’nin 4,9 milyar dolarını geride bıraktığını gösterdi. Bir zamanların iddialara göre ilgi çeken $SHIB’i şu anda bir ipin üzerinde yürüyor ve en yüksek piyasa değerine sahip ilk 20 coin listesinden çıkmaya tehlikeli bir şekilde yakın. Bitcoin Cash’in 4,5 milyar dolarlık piyasa değerinin hemen üzerinde yer alıyor.

SHIB’nin son düşüşünün arkasında ne olabilir? Olası faktörlerden biri, Layer-2 çözümü olan Shibarium’daki zayıflayan işlem hacmi. Shibarium işlemleri 18 Kasım’da kaydedilen sadece 8.766 işlemle tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı ve ayın başlarında 10.000’in altına düştü.

Bu durum, Shibarium işlemlerinin tek bir günde 202.000’i aştığı 11 Eylül’de gözlemlenen zirve ile tam bir tezat oluşturuyor. Manny Pacquiao Vakfı’nın faaliyetleri için Shibarium’u kullanacağını duyurmasına rağmen, bu durum $SHIB’nin piyasa performansında bir canlanmaya dönüşmedi.

$SHIB’nin zorluklarla karşılaşması nedeniyle Dogecoin küçük bir yükselişle karşılaşıyor ve 21 Kasım’a kadar geçen hafta %1,3’lük bir artış kaydetti. Uzay yükü taşıyıcısı Astrobotic’in Aralık ayında aya fiziksel bir Dogecoin tokenı fırlatmayı planlamasının yarattığı heyecan bu yükselişe katkıda bulundu. Bu olay medyada büyük ilgi görerek $SHIB’nin piyasadaki varlığını daha da güçlendirdi ve riskli alıcıları kendine çekti.

Galaxy Fox

Shiba Inu, Toncoin ve Dogecoin savaşırken, iddialara göre sahneye yeni bir oyuncu çıkıyor: Galaxy Fox. Şu anda iddialara göre satın alınabilecek bu en ucuz kripto ve oyna-kazan (P2E) oyun projesi, yaklaşımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ekibe göre Galaxy Fox sadece bir memecoin değil çünkü oyuncuların oyun becerilerini paraya dönüştürmelerine olanak tanıyan bir Web3 koşucu oyunu sunuyor. Her sezon liderlik tablosunun en iyi %20’si $GFOX tokenleri ile değiştirilebilir ödüller kazanabilir ve oyuncular NFT varlıklarına sahip olarak şanslarını artırabilirler.

Galaxy Fox’u diğerlerinden ayıran şey, ekibe göre hem GameFi hem de memecoin alanlarına girmesidir. Proje, oyun ve memecoin karakterlerini bir araya getirmekte, hatta bunları gerçek dünya mağazacılığında kullanarak elde edilen gelirle protokolün Hazinesini finanse etmektedir. Aslında, ekibin açıklamasına göre Galaxy Fox ilk önemli kilometre taşı olan 100 bin dolara ulaştı.

Galaxy Fox, memecoin arenasında nadiren görülen bir profesyonellik seviyesine sahip olabilir. İddialara göre sağlam tokenomik tasarımı, deflasyonist bir arz sağlar ve vergilendirme, stakerları ödüllendirir. Ekibe göre bu tipik bir kripto projesi değil, çünkü her şey topluluk, sürdürülebilir büyüme ve yatırımcıların büyük puan almasını sağlamakla ilgili. Ön satışta iddialara göre ilk yatırımcılar kademeli fiyat artışlarıyla ilk yatırımlarında %450’lik bir kazanç elde edebilirler.

Ayrıca, ödüller, elde tutma ödülleri ve yüksek başarı elde edenler için bir hazine fonu var. Galaxy Fox’un ERC-20 coin’i $GFOX, iddialara göre “token burn” mekanizması sayesinde zaman içinde daha değerli hale geliyor ve 2023’te göze çarpan bir yatırım haline geliyor.

Sonuç

Shiba Inu zorluklarla mücadele ederken ve Dogecoin parlarken, iddialara göre Galaxy Fox şu anda satın alınabilecek en ucuz kripto olma unvanını kazanmak için mücadele eden kripto paralar arenasında bir yarışmacı olarak ortaya çıkıyor.

Presale – Telegram

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.