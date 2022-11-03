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DOGE Rallisini Hedefi! Dogecoin Kaç Dolar Olur?

Elon Musk'ın gözdesi olan kripto para kısa vadede kaç doları görebilir. Uzun vadeli hedefi ne kadar?
18:05
3 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla birlikte Dogecoin bir süredir yatırımcıların yeniden gözdesi haline geldi. Düşüşü değerlendiren yatırımcılar %150’ye yakın kazançla ödüllendirildi. DogeFather olarak isimlendirilen Musk henüz Twitter ve DOGE arasında bir entegrasyon açıklamadı fakat şimdiden beklentiler fiyatı yukarıya çekiyor. Peki son DOGE rallisinin hedefi kaç dolar?

Dogecoin (DOGE)

Geçtiğimiz hafta 0,06 dolar dibinden gelen toparlanma Dogecoin (DOGE) boğalarının son birkaç gün içinde benzersiz kazançlar elde etmesine zemin hazırladı. Meme kripto parası daha geniş yatırımcı duyarlılığı sayesinde 20/50/200 EMA’nın üzerinde konumlandı. Bu arada, son kırılma DOGE’nin yüksek volatilite aşamasını uzatmasına yol açtı. Yazı hazırlandığı sırada DOGE fiyatı 0,13 dolarda bulunuyordu.

Son boğa koşusu, 25 Ekim’den 1 Kasım’a kadar %159’luk büyük bir yatırım getirisinin ardından alıcıların 0,112 direncini desteğe çevirmesini sağladı. Bu arada, 0,14 dolarlık tavan son birkaç gün içinde nispeten yüksek bir direnç sergiledi. DOGE’nin dört saatlik zaman dilimindeki yükseliş bayrağı kırılması, meme coin’i 20 EMA desteğinden geri dönmek ve yükseliş eğilimini teyit etmek için daha iyi bir konuma getirdi.

Dogecoin Kaç Dolar Olur?

EMA 20’nin üzerinde sürekli bir salınım, alıcıların başka bir ralliyi kışkırtmasına yardımcı olabilir. Ancak ayılar, fiyatı 0,14 bölgesinde düşürmeyi deneyecektir. Önümüzdeki saatlerde 0,14 dolar seviyesinde bir kırılma DOGE fiyatını 0,16 zirvesine taşıyabilir. Yazı hazırlandığı sırada BTC fiyatı 20.250 dolara çıktı ve toparlanma eğilimi gösteriyor. Dogecoin, kripto para kralı BTC ile 30 günlük periyotta %76 konsolidasyon paylaştığı için Bitcoin hareketlerinin yakından izlenmesi önemli.

Herhangi bir ani düşüş 0,112 dolar desteğinin yakınındaki 50 EMA’dan güvenilir bir toparlanmayla sonuçlanabilir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) hafif bir düşüşe işaret etti ve satın alma baskısında bir rahatlama olduğunu gösterdi, ancak dengenin üzerindeki yerini korudu. Dahası, son birkaç gündeki düşük zirveleri fiyatla yükseliş yönünde ayrıştı.

Son birkaç saat içinde, DOGE’nin çoğu borsadaki fonlama oranı güçlü bir yükseliş trendi sergiledikten sonra pozitif seyretti. Bu eğilim devam ederse, vadeli işlemler piyasasında yükseliş beklentisinin arttığı görülecektir. DOGE uzun vadede 2021 Mayıs ayında hedeflediği ve büyük oranda yaklaştığı 1 dolar seviyesini görebilir.

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