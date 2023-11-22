Binance Gelişmesi Piyasayı Salladı! Bitcoin ve Altcoin’lerde Yüzmilyonluk Tasfiyeler

Kripto para dünyasında dün yaşanan Binance gelişmesi sonrası piyasada hareketlilik devam ediyor. Özellikle Bitcoin’de yaşanan 35 bin 758 dolara kadar geri çekilme long pozisyonların tasfiyesine neden oldu. Sonrasında Bitcoin yeniden 36 bin 700 dolar seviyesine geldiği için short pozisyonlarda da tasfiyenin olduğu görüldü.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Devasa Tasfiyeler

Dün yaşanan hareketlilik sonrası kripto paraların bir dalgalanma süreci yaşaması beraberinde 228 milyon dolarlık bir tasfiyeyi de getirdi. Bu tasfiyelerinin 174 milyon 850 bin dolarının long pozisyonlarda olduğu görülüyor. Short pozisyonlarda gerçekleşen tasfiye ise 53 milyon 310 bin dolar şeklinde.

Bitcoin’de son 24 saatte 68 milyon 440 bin dolarlık tasfiyenin olması dikkat çekiyor. Ethereum’da ise 28 milyon 820 bin dolarlık tasfiye oldu. Son günlerde önemli artışlar gerçekleştiren Solana ise 10 milyon 280 dolarlık tasfiye ile gündeme oturdu.

Tasfiyelerin Detayları

Coinglass verilerine göre son 24 saat içerisinde 92 bin 751 yatırımcının tasfiye olduğu belirtildi. En büyük tasfiye tutarının Bybit’te gerçekleştiği ifade edildi. Buna göre tasfiye tutarının rakamsal boyutu 2 milyon 350 bin dolar.

Böylesine büyük tutarların tasfiye olması kripto para dünyasının dinamik doğasını bizlere hatırlattı. Geldiğimiz noktada Bitcoin 35 bin 758 dolar seviyelerinden geri dönüş yaptığı için piyasada bir miktar durgunluğun hakim olduğunu da görüyoruz.

Bitcoin ve Altcoin’ler için Neler Beklenebilir?

Piyasadaki Binance odaklı gelişmeler sonrası bir miktar sükunetin var olduğunu görüyoruz. Özellikle kripto para yatırımcılarında bir belirsizlik şimdiye kadar vardı. Binance dava sürecinin nereye varacağı konuşuluyordu.

Son anlaşma ile bu belirsizlik ortadan kalkmış durumda. Binance’in başına yeni bir CEO geçtiği ve ABD Adalet Bakanlığı ile bir anlaşma yoluna gidildiği için bundan sonraki süreç Bitcoin ve altcoin’lerde ralli beklentisini artırmış durumda.

Yazıyı yazarken Bitcoin fiyatına baktığımızda 36 bin 640 dolar seviyesinden işlem gördüğüne şahit oluyoruz. Diğer taraftan Ethereum fiyatının 2 bin dolar seviyesinde yer alan destek seviyesinin üstünde konumlandığını görüyoruz. ETH 2010 dolar seviyesinden işlem görüyor. BNB dünkü gelişmelerden büyük ölçüde yara aldığı için yüzde 10’a yakın bir düşüş kaydetti. BNB 234 dolar seviyesinden işlem görüyor.