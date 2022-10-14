SHIB yakma platformuyla ilgili bir sorun var. Ekip mecburen harekete geçti.

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Trilyonluk hatta katrilyonluk arzlara sahip olan meme tokenlerin en büyük motivasyonlarından biri token yakımıdır. Sadık topluluklara sahip meme coinler onların da desteğiyle dolaşım arzını azaltmak için çeşitli yöntemler geliştiriyor. Dolaşımdaki arzın azalması token fiyatının da yükselmesi anlamına geliyor. Peki SHIB cephesinde son gelişmeler neler?

Shiba Coin Haberleri

Shiba Inu ekibi tarafından yayınlanan bir blog yazısında, ekip Shib burn portalını devralacaklarını açıkladı. Başlangıçta Shiba Inu ekibi, sorunları çözebilmeleri için Shib burn protokolünün arkasındaki Ryoshi Vision ekibiyle iletişime geçmek için girişimlerde bulundu. Uygun bir diyalog kurmayı başaramayan Shiba Inu ekibi, ShibaSwap’ın Shib Burn projesini devralacağını açıkladı.

ShibaSwap’ten bahsetmişken, Shiba Inu‘nun DeFi protokolü geçtiğimiz haftalarda çok fazla sakindi. Geçtiğimiz ay, ShibaSwap’ın toplam kilitlenmiş değeri (TVL) önemli ölçüde düşmüştü. Yazı hazırlandığı sırada TVL gücü 22 milyon dolara kadar geriledi. Bu ciddi anlamda bir ilgisizlik belirtisidir.

SHIB ekibi DeFi projesini duyurduğunda toplulukta büyük bir heyecana neden oldu. Ancak SHIB ordusu platforma yeteri kadar ilgi göstermiyor.

Shiba Inu NFT

Shiba Inu’nun NFT alanındaki durumu da pek iç açıcı değildi. Shiba Inu ekibinin NFT koleksiyonu SHIBOSHIS, NFT analiz web sitesi NFTGO’ya göre taban fiyatında sadece %3,24’lük bir artış gözlemledi. Koleksiyonun hacmi önemli ölçüde azaldı. Öte yandan SHIB ordusu sosyal medyadaki gücünü de kaybediyor. En iyi oldukları alan sosyal medyada oluşturdukları etkileşim dalgalarıydı. Ancak LunarCrush’a göre, Shiba Inu’nun sosyal etiketleri %12,77 oranında değer kaybetti. Yatırımcılar, bir işlem yapmadan önce Shiba Inu’nun azalan yakım oranını ve diğer gelişmeleri göz ardı etmemelidir.

Yazı hazırlandığı sırada SHIB fiyatı Bitcoin toparlandığı için dünkü kayıplarının bir kısmını telafi etti. SHIB 0,00001022 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmi %23 oranında arttı ve piyasa değerine göre en büyük 15’inci kripto para konumunda bulunuyor. Yatırımcılar düşük hacimle meşhur hafta sonuna yaklaşırken henüz Bitcoin’in sebep olduğu kayıplarını geri alabilmiş değil. 2 Kasım tarihinde yapılacak Fed toplantısına kadar sert fiyat hareketleri görülebilir.