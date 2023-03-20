Tone Vays, Bitcoin'in (BTC) 2019'daki parabolik rallisini tekrarlanmasının en büyük kripto paranın gelecekteki fiyat hareketi için ideal bir senaryo olmadığını iddia etti.

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Tecrübeli kripto para analisti Tone Vays, Bitcoin‘in (BTC) 2019’daki parabolik rallisini tekrarlanmasının en büyük kripto paranın gelecekteki fiyat hareketi için ideal bir senaryo olmadığını iddia etti.

“Sert Yükselişin Devam Etmesi Olumsuzluklara Neden Olabilir”

Kripto para analisti Tone Vays, son strateji oturumunda BTC‘nin ilk denemesinde 35 bin dolar seviyesini kırıp geçtiğini görmek istemediğini çünkü bunun sorunlara yol açabileceğini söyledi. Analist, bu öngörüsüne gerekçe olarak 2019’da BTC’nin dibe vurduktan sonra dört ay içinde yüzde 200’lük şaşırtıcı bir yükseliş yaptığını ve ardından fiyatın sürpriz bir şekilde yüzde 70 oranında düşerek bir yılı aşkın süre boyunca durgunlukla karşı karşıya kalmasını gösterdi.

Vays, o dönemde BTC’nin büyüme hızının daha sonra Bitcoin’in satışları emebilecek daha güçlü temeller oluşturamadığı için yüzde 70’lik düzeltmeye neden olduğunu belirterek, yavaş ve istikrarlı bir yükselişin daha sağlıklı olacağını söyledi:

Diyelim ki fiyat hızlıca 50 bin dolara kadar yükseldi. Bu yükselişin ardından kolay bir şekilde 25 bin dolar veya 30 bin dolara düşebilir. Ancak yavaş yavaş 50 bin doları geçersek 30 bin dolara dönme şansımızın çok düşük olacağını düşünüyorum. Yani mükemmel bir senaryoda şu anda yavaşlamamız gerekiyor. Yani; bu hafta biraz yükselir, belki 30 bin dolara dokunur, 25 bin dolara çekilir ve sonra 30 bin doları kırar, 35 bin dolara gider, 35 bin dolardan 30 bin dolara döner ve sonra 35 bin doları geçer.

“35 Bin Doları Geçen Bitcoin 50 Bin – 60 Bin Dolar Aralığına Gider”

Vays, önümüzdeki aylarda 35 bin dolar seviyesini geçmesi halinde piyasa değerine göre en büyük kripto paranın 50 bin ila 60 bin dolar aralığında bir seviyeye kadar yükselebileceği öngörüsünde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Eğer bu yaz 35 bin doları geçersek 50 bin dolar ya da 60 bin dolara kadar çıkabileceğimizi ve sonra sadece 30 bin dolar ya da 40 bin dolara doğru bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. Böyle bir senaryoda 20 bin dolarları artık görmeyiz.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre BTC, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 4,23 yükselişle 28 bin 289 dolardan el değiştiriyor. BTC fiyatı son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 27,07 ve yüzde 15,51 arttı.