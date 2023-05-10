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  •   SEC’nin Yeni Önerisine Tepki Yağıyor: Graycale CEO’sundan SEC’ye Mektup

SEC’nin Yeni Önerisine Tepki Yağıyor: Graycale CEO’sundan SEC’ye Mektup

Özet

  • SEC'nin yeni önerisi, kripto ekosisteminden pek çok ismin tepkisini çekti.
  • Coinbase'de 5,4 milyar dolarlık BTC ve ETH tutan Grayscale de yeni önermeler adına endişeli.
  • Şirketin CEO'su, SEC'ye yazdığı bir mektupta konuya ilişkin endişelerini dile getirdi.
14:24
10 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırım platformlarını müşterilerinin kripto fonlarının güvenli bir şekilde saklanmasından sorumlu kılacak yeni bir kural önerdi. Ancak Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein, böyle bir kuralın Grayscale’in varlıklarını tutmak için Coinbase’i kullanmasını yasaklayabileceğini belirtti. Coinbase’in saklama biriminde 5,4 milyar dolar değerinde Bitcoin ve Ethereum tutan Grayscale de SEC’nin yeni önerisine tepki gösterdi.

SEC’nin Önerisine Tepki Yağıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), müşterileri için kontrol ettikleri varlıkların gözetimini korumaktan yatırım danışmanlarını sorumlu kılmak istiyor. Bu bağlamda SEC’nin önerdiği yeni kurallar, Coinbase gibi merkezi borsalar veya müşterilerin varlıklarını Coinbase üzerinden yöneten herhangi bir platform için sorun teşkil ediyor. Ayrıca bu yeni önerme, yatırımcıların müşterilerinin fonlarını saklamak için üçüncü bir taraf kullanmasını da yasaklayabilir.

Coinbase’in saklama biriminde 5,4 milyar dolar değerinde Bitcoin ve Ethereum tutan Grayscale de konuyla ilgili oldukça endişeli. Şirketin CEO’su Michael Sonnenshein, böyle bir kuralın Grayscale’in varlıklarını tutmak için Coinbase’i kullanmasını yasaklayabileceğini belirtti.

Grayscale CEO’sundan SEC’ye Mektup

Kripto ekosistemi üzerindeki düzenleyici baskı her geçen gün artıyor. Son olarak da SEC’nin yeni önerisi, kripto ekosisteminden pek çok ismin konuya tepki göstermesine neden oldu. Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein SEC’e yazdığı 8 Mayıs tarihli bir mektupta, SEC’in müşterilerin kripto fonlarının gözetimini korumaya ilişkin önerdiği yeni kuralların, Grayscale’in Coinbase’in gözetim kolunda BTC ve ETH tutmaya devam etmesini imkansız hale getireceğini belirtti.

Sonnenshein, SEC’e verdiği demeçte, şu anda bu fonların tamamının Coinbase Custody Trust Company aracılığıyla Coinbase tarafından tutulduğunu ifade etti. Fonlar 2019 yılından beri Coinbase’de tutuluyor. Grayscale’in Coinbase’de tuttuğu BTC ve ETH miktarı, güncel fiyatlar ile ortalama 5,4 milyar dolar değerinde.

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