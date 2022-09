Okuma Süresi: 2 Dakika

Yazım sırasında son 24 saatte yüzde 8’in üzerinde, bir haftada ise yüzde 10’un üzerinde yükselen XRP (XRP) yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu bakımdan XRP, ilginç bir şekilde, piyasa değeri bakımından en büyük 10 kripto para arasında haftalıkta güçlü şekilde yeşil bölgede hareket eden tek kripto para. Peki XRP’deki bu yükselişin nedeni ne? Detaylar haberimizde.

XRP’nin Hayata Dönüşü

Haftanın ilk gününde kripto para piyasalarının değerinden milyarlarca doların silinmesiyle başta Bitcoin olmak üzere altcoin‘lerde sert düşüşler görüldü. 19 Eylül’de 0,339 dolara kadar düşen XRP, aynı gün içerisinde 0,392 dolara kadar çıktı.

XRP’deki yükselişin ardında altcoin’in ihraççısı Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) XRP’nin menkul kıymet olduğunu iddia ederek açtığı davada gösterdiği olumlu ilerleyişe ve son girişimi var gibi görünüyor.

Davada Sona Gelinmiş Olabilir

Hafta sonunda SEC ile Ripple arasında devam eden davada yeni ve önemli bir gelişme yaşanmış, her iki taraf da son duruşma öncesinde özet karar talebinde bulunmuştu. Davanın görüldüğü New York Güney Bölgesi mahkemesine dilekçelerini sunan taraflardan Ripple, şimdiye kadar sundukları delillerden başka bir savunmaları olmadığını bildirerek davanın karara bağlanmasını talep etti. SEC ise XRP’nin Ripple tarafından satışının gerçekleşmesinin kripto parayı bir yatırım aracı sınıfına soktuğu ve ABD menkul kıymetler yasasına göre bir menkul kıymet ihlali gerçekleştirildiğine dayandırdığı yönünde bir dilekçe sundu. Tarafların özet mahkemeden talep ettikleri özet karar, 2020’nin Aralık ayından bu yana devam eden davada şu an en önemli gelişme olarak görülüyor. Mahkeme, dilekçeleri dikkate alırsa eldeki bulgulara dayanarak XRP’nin bir menkul kıymet olup olmadığına dair karar verecek.

SEC’in Ripple’ın yatırımcılara gelecekte büyük kazanç vaadiyle XRP sattığını ve kripto paranın menkul kıymet sınıfına girdiği iddiasına yönelik sanıklar, satışta hiçbir anlaşma yapılmadığı dolayısıyla yatırımcıların şirkete güvenerek XRP almadıklarını savunuyor. Ripple’ın yöneticileri Chris Larsen ve Brad Garlinghouse, kripto para yatırımcılarının daha çok arz ve talep koşullarına göre kâr ettikleri argümanına ağırlık veriyor. Öte yandan son gelişme hakkında yorum yapan Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC’in şimdiye kadar yasayı uygulamakla ilgilenmediğini iddia ederek, düzenleyicinin ABD Kongresi tarafından kendilerine verilen yetkinin üzerinde hareket etmeye çalıştığını iddia etti.