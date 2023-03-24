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Hafta başında kripto para piyasasındaki rallide yaşanan kısa süreli bir duraksamanın ardından Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler yukarı yönde hareket etmeye devam ediyor. Bitcoin (BTC) fiyatı yüzde 2’nin üzerinde yükselişle ve 544 milyar dolarlık piyasa değeriyle 28 bin 201 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ethereum (ETH), XRP (XRP), Cardano (ADA) ve Dogecoin (DOGE) gibi altcoin’lerin her biri değerini yüzde 3-4 oranında artırmış durumda. Kripto para piyasasının geri kalanı da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kısa süre önce yaptığı kripto para uyarısına rağmen değerinin 35 milyar doların üzerinde artırdı.

Kripto Para Piyasasını Vuran SEC Dalgası

Kripto para piyasasındaki bu geri dönüş, SEC‘in yatırımcılardan kripto para yatırımları konusunda dikkatli olmalarını talep ettiği duyurusundan saatler sonra geldi. SEC ayrıca, kripto para temelli ürün ve hizmetler sunan şirketlerin federal menkul kıymetler yasaları gibi ilgili yasalara aykırı hareket ediyor olabileceklerini belirterek sektöre dönük olarak daha fazla dava açmak dahil olmak üzere önemli hamlelerde bulunabileceğinin sinyalini vermiş oldu.

Kripto para borsası FTX’in iflasının ardından ABD’li SEC, kripto şirketlerini düzenleyici kapsamına almak için peşlerine düşmüş durumda. ABD’li düzenleyici, potansiyel düzenlemeleri benimsemeye istekli olduğunu gösteren büyük şirketlere bile acımadı. Bir gün önce SEC, kripto para borsası Coinbase‘e menkul kıymetler yasalarının olası ihlali nedeniyle gelecekte dava açabileceğine işaret eden bir Wells Bildirimi gönderdi.

Bitcoin ve Özellikle Bu Altcoin’ler Yeni Bir Ralli Yapabilir

ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) son olarak faizi 25 baz puan artırmasına rağmen analistler Bitcoin fiyatının 30 bin dolara ve hatta ötesine, 35 bin dolara kadar yükseleceği konusunda iyimserler. Ark Invest’ten Cathie Wood, bankacılık sektöründeki krizin kurumsal yatırımcıları Bitcoin’e yöneltme olasılığının daha yüksek olduğu görüşünde.

Kripto para analisti Ali Martinez, Bitcoin’in açık bir şekilde 30 bin doların üzerine çıkacağını ve 34 bin doları hedeflediğini gösteren oldukça net bir fiyat grafiği paylaştı.

Bitcoin ile birlikte altcoin‘ler de yatırımcıların radarında olmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük ikinci kripto parası ve aynı zamanda en büyük altcoin’i olan ETH bin 800 dolar seviyesinin üzerinde alıcı buluyor. Ayrıca, genel olarak bir yükseliş sinyali olan kripto para borsalarının cüzdanlarından büyük miktarlarda ETH çıkışı söz konusu. Şu anda, aşağı yönde ETH için en yakın destek bin 780 dolarda iken, yukarı yönde en yakın direnç bin 850 dolar seviyesinde. Piyasa uzmanları ve analistleri ETH fiyatının 2 bin dolara kadar, hatta 2 bin doları aşan bir yükseliş yapmasını bekliyor.

Öte yandan diğer altcoin‘lerde de önemli hareketlilikler söz konusu. Kripto veri sağlayıcısı Santiment, kendi ağları üzerinde yılın en büyükleri arasında yer alan birkaç işlemle öne çıkan altcoin’leri paylaştı. Buna göre MATIC ve FET‘in ağlarında 40 milyon doların üzerinde değere sahip işlem gördü. Santiment, ayrıca büyük balina hareketlerinin olduğu altcoin’ler olarak MANA, DIA, IMX ve SAND‘ı işaret etti.