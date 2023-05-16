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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı (SEC) Gary Gensler, dün Atlanta Federal Rezerv Bankası tarafından düzenlenen 27. yıllık Finansal Piyasalar Konferansı’ndaki bir soru-cevap oturumunda, kripto düzenlemelerine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Gensler, SEC’nin Coinbase dahil olmak üzere çok sayıda kripto şirketi ile yaşadığı anlaşmazlıklara ilişkin düşüncelerini paylaştı ve yanlış bir merkeziyetsizlik anlayışının hakim olduğunu vurguladı.

SEC Başkanından Kripto Düzenlemelerine İlişkin Açıklamalar

Son dönemlerde SEC başta olmak üzere mali düzenleyici kurumların kripto şirketlerine olan yaklaşımı, kamuoyunda önemli bir tartışma konusu haline geldi. Kripto ekosisteminde tanınan pek çok isim, düzenleyicilerin şirketlere olan yaklaşımını eleştirirken TerraUSD çöküşü ve FTX iflası ardından ise pek çok regülatör daha geniş bir düzenleyici çerçeveye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bu süreçte kripto şirketleri ve mali düzenleyici kurumlar arasındaki gerilim de tırmanmaya devam etti. İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance ve ABD merkezli en büyük kripto para borsası olan Coinbase de çeşitli soruşturmalar ile karşı karşıya kaldı.

Dün Atlanta Federal Rezerv Bankası tarafından düzenlenen 27. yıllık Finansal Piyasalar Konferansı’ndaki bir soru-cevap oturumuna katılan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto şirketlerinden SEC‘ye gelen bu tepkileri değerlendirdi ve kripto düzenlemelerine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.

SEC Başkanı, Kripto Şirketlerini Hedef Aldı

SEC Başkanı Gary Gensler, kripto ekosisteminde halihazırda yanlış bir merkeziyetsizlik anlatısının hakim olduğunu ve iş modellerinin mevcut durumda uyumsuzluk üzerine kurulu olduğunu dile getirdi. Kripto ekosistemindeki mevcut merkeziyetsizlik anlayışının yanlış olduğunu belirten Gensler, çoğu “merkezi olmayan” platformun da aslında merkezileştiğini ve giderek daha merkezi yapılar olduklarını öne sürdü. Ayrıca Gensler, finansın uzun yıllardır merkezileşme eğiliminde olduğunu da ifade ederek kripto ekosistemindeki mevcut anlayışı da eleştirdi: