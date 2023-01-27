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Zincir üstü analitik firması Santiment’in verilerine göre, Polygon, Aave ve Dydx son zamanlarda yüksek balina aktivitesiyle birlikte toparlandı. Peki artan balina aktivitesi ne anlama geliyor? Altcoinlerde fiyat artışı bekleniyor mu?

Üç Altcoinde Balina Artışı!

Balina işlemleri büyük ölçekli sermaye hareketlerini içerdiğinden, bunların önemli bir kısmı bazen piyasayı belirgin şekilde etkileyebilir. Bu nedenle balina işlem sayısının oldukça büyük değerlerde olması, söz konusu kripto para biriminin fiyatında volatilitenin artmasına neden olabilir. Santiment mevcut konum itibariyle, geçtiğimiz ay içerisinde üç farklı altcoin (Polygon, Aave ve Dydx) için balina işlem sayısındaki eğilimi gösteren bir grafiği de takipçileriyle paylaştı.

Paylaşılan grafikte gösterildiği gibi Polygon, Aave ve Dydx’de, geçen ay boyunca oldukça yüksek bir balina etkinliği gözlemledi. Bu dönem içerisinde belirtilen altcoinler de bazı önemli ralliler yaşadı. (AAVE %56, MATIC %35 ve DYDX %94 arttı).

Santiment’ten Kritik Uyarı!

Ayrıca kripto para birimleri adına balina işlem sayısındaki en önemli artışlar, piyasa 13 Ocak ile 18 Ocak arasında değişirken ralli ivmesini yeniden kazandı ve altcoinlerin değeri keskin bir şekilde artış kaydetti. Son birkaç gün içerisinde göstergenin değerleri, ayın başlarında yukarıda belirtilen yüksek balina aktivitesi döneminde görüldüğü gibi benzer seviyelere ulaşmıştı. Yüksek balina işlem sayıları, bu kripto para birimlerinin fiyatları için hem düşüş hem de yükseliş oluşturabilir. Ayrıca mevcut modelin benzer olması gerçeği, yüksek aktivitenin aslında fiyatın artış eğilimine geçtiği ayın başlarında, olasılıkların bu altcoinlerin lehine olabileceği anlamına gelebilir. Santiment açıklamalarında artan ilgiden ötürü kripto para birimlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak konu hakkında şunları söyledi

Belirtilen kripto para birimlerine yönelik artan büyük adres ilgisi yakından izlenmelidir.

Yazı kaleme alındığında Polygon geçtiğimiz haftaya kıyasla %14 oranında bir fiyat artışıyla 1.0955 dolar seviyesinden işlem görüyor.