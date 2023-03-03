Santiment raporlarına göre son dönemlerde balinaların ilgisi gündemde olan bu iki kripto para projesine yöneldi! Yükselişi getirecek mi?

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Fetch AI (FET) ve Cardano’da (ADA) görülen hareketliliğin ardından her iki altcoinde son haftalarda balinaların büyük ilgisini çekti.

Balinaların Hedefi Altcoinler!

Santiment’te 100.000 doların üzerinde olanlar olarak tanımlanan “balina işlemleri” metriğinde bu iki altcoin için ani bir artış yaşandı. Yapılan ölçümlere göre önceki aylarda yetersiz bir faaliyet olduğunu ancak Şubat ayında Cardano için balina işlemlerinde bir dizi artış gördüğü ortaya çıktı. Cardano’ya benzer şekilde balina işlemleri son zamanlarda Fetch AI’da hatırı sayılır oranlarda gerçekleşiyor. Balina işlem sayıları sürekli yaşanan ADA’nın aksine, FET’te ani artış oranları yaşıyor. Ayrıca FET’e olan ilginin Ocak ayından itibaren artış gösterdiği belirtildi.

Peki, balina işlem sayısındaki son artışların ADA ve FET fiyatları üzerinde bir etkisi oldu mu? ADA, kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte yükseldiği Ocak ayından bu yana fiyat hareketinde bir dalgalanma yaşadı. Çalkantılarla birlikte hala 0,35 dolar ile 0,32 dolar arasında bir destek seviyesi tutmaya çalışıyor. Yazı kaleme alındığında yaklaşık %2 oranında bir düşüşle 0,35 dolar seviyesinden işlem görüyor.

FET Fiyat Hareketi!

Sırasıyla uzun ve kısa hareketli ortalamaları, fiyat hareketinin üzerine çıkıyor. Konumları nedeniyle ortalamalar, 0,37 dolar ile 0,42 dolar arasında bir direnç seviyesi olarak da hizmet ettiler. Ayrıca Cardano’nun günlük zaman çerçevesi grafiğinde nötr çizginin altına düşen göreceli güç endeksi’de (RSI) düşüş eğilimine girdi. FET’de ise durum biraz daha farklı. Cardano’nun aksine fiyat eğilimi sabit ve daha az değişken. Kısa ve uzun hareketli ortalamalar fiyat değişiminin altındaydı ve ek destek sağladığı belirtiliyor. 0,401 dolar ve 0,310 dolar fiyat bölgelerinin bir destek seviyesi olarak işlem gördüğü öne sürüldü. Göreceli güç endeksi’nin konumu, Fetch AI’nin hala güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösterebilir. Yazı kaleme alındığında günlük bir zaman diliminde RSI, nötr çizgisinin üzerinde.