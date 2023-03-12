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  •   Santiment, Güncel Verileri Paylaştı: “İki Altcoin’de Büyük Balina Hareketi”

Santiment, Güncel Verileri Paylaştı: “İki Altcoin’de Büyük Balina Hareketi”

Blockchain analitik firması Santiment, balina etkinliğinde önemli bir artış kaydedilen iki kripto para birimine işaret etti ve güncel verileri paylaştı.
20:00
12 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hafta başından bu yana güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Cuma gününden bu yana kaydettiği düşük oranlı değer artışlarının ardından yeniden 20.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto analitik platformu Santiment, piyasadaki bu belirsizlik durumu devam ederken güncel piyasa verilerini paylaştı ve iki popüler altcoin’e dikkat çekti.

Piyasadaki Yön Belirsizliği Devam Ediyor

Hafta başından bu yana güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, bu süreçte değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre hafta içindeki düşüşlerin ardından 1 trilyon doların altına geriledi. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1500 dolar seviyelerinin altına geriledi. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de hafta boyu oldukça büyük bir artış gösterdi.

Santiment, Güncel Verileri Paylaştı

Blockchain analitik firması Santiment, kripto piyasasındaki düşüş ivmesi devam ederken Polygon (MATIC) ve Fantom (FTM) adına son dönemlerde artan balina etkinliğine işaret etti. Santiment’in paylaştığı blog gönderisindeki verilere göre bir Polygon balinasının 62,1 milyon dolar değerindeki MATIC’i saatler içerisinde farklı bir adrese transfer etti.

Öte yandan Santiment, blog gönderisinde FTM’deki son düşüşün de değeri 10 milyon doları aşan yakın tarihli bir balina işlemiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Santiment, MATIC ve FTM adına son dönemlerde artan bu balina etkinliğinin ve kaydedilen bu yüksek miktarlı kripto varlık transferlerinin piyasada yeni bir fiyat hareketine işaret ediyor olabileceğini de ifadelerine ekledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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