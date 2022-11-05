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Santiment Açıkladı: Yeni Balinalar Bu Altcoin’i Biriktiriyor!

Santiment'ten gelen veriler önde gelen altcoin için farklı değerleri ortaya koydu. Yeni hareketler fiyatın gidişatı hakkında fikir verebilir.
02:00
5 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yeni veriler, günlük 662 ortalama GitHub işlemiyle Cardano’nun (ADA) son 30 gün içinde en fazla geliştirme faaliyeti gerçekleştirenblok zincirlerinin başında geldiğini ortaya koydu. Lider katman 1 ağı Ethereum (ETH), Polkadot (DOT) (494) ve Cosmos’un (ATOM) (338) ardından 271 günlük ortalama GitHub işlemiyle 9. sırada yer aldı.

Son 30 Gün Nasıl Geçti?

Bu yazının yazıldığı sırada ADA 0,4106 dolardan işlem görüyordu. Ekim ayında ADA 0,33 dolar gibi düşük bir fiyattan işlem görüyordu. Ancak, 21 Ekim’de fiyatların tersine dönmesi, altcoin’in ayı 0,40 dolar endeks fiyatıyla kapatmasını sağladı.

ADA’nın fiyatı geçtiğimiz ay boyunca neredeyse hiç artış göstermezken, Santiment’in zincir içi verileri 10 ila 100.000 ADA coin’i tutan balinaların sayısının sürekli olarak arttığını gösterdi. Buna karşılık, 100.000 ila 10.000.000 arasında ADA coin’i elinde bulunduran daha büyük balinalar, aynı süre zarfında ellerindeki coin’leri kademeli olarak azaltma yoluna gittiler.

Bağlam açısından, 100.000 ila 1.000.000 ADA kripto parasını elinde bulunduran ADA balinalarının sayısı %0,1 düşerken, 10.000 ila 100.000 ADA elinde bulunduranların sayısı %1 arttı.

ADA’nın fiyatında son zamanlarda yaşanan ciddi dalgalanmalar sebebiyle, sahiplerinin çoğu yatırımlarında kayıplar yaşadı. Aslında, ADA’nın MVRV oranı, son 30 gün içinde, negatif bir değerde yanıp sönüyor gibi görünüyordu. Altcoin’in 0,30 dolar fiyat seviyesinde işlem gördüğü 20 Ekim’de bu oran -%62,88’e kadar düşmüştü. Fiyat geri çekildikçe MVRV oranı da kendini düzeltmeye çalıştı.

Yazım zamanında, ADA’nın MVRV oranı -%54,52’ydi. Bu durum, mevcut ADA piyasasının ortalama olarak “değerinin altında” olduğunu gösteriyordu. Dolayısıyla, ADA coinlerini satmaya kalkanlar zarar edecekti.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ADA’nın fiyatı önemli bir değer kazanmadan kaldığı için, olumsuz duygu 20 Ekim’den bu yana önde gelen altcoin’i takip etti. Bu yazının yazıldığı sırada, ağırlıklı hissiyatı grafiklerde -%0,142’lik bir değere sahipti.

Nereye Doğru Gidiyor?

ADA’nın fiyatı son 24 saatte %3 artarken, işlem hacminde %15’lik bir düşüş görüldü. Bu durum, ADA sahiplerinin varlığın fiyatının yukarı yönlü hareketine olan inançlarının düşük olduğunu gösterdi. İnanç artana kadar bunu genellikle bir fiyat dönüşü veya konsolidasyonla devam edebilir.

Ayrıca, günlük grafikte görüldüğü gibi, satıcılar piyasayı ele geçirdikçe kripto para hareketliliğinin ivmesi arttı. Üstel hareketli ortalama (EMA) pozisyonuna bakıldığında, 20 EMA’nın (mavi) 50 EMA (sarı) çizgisinin altında olduğu ve devam eden ayı hareketinin ciddiyetini gösterdiği görüldü. Son olarak, ADA’nın Chaikin para akışı’nın (CMF) dinamik çizgisi (yeşil) -0,03 ile merkezi noktanın altında durdu. Bu, varlığın satış baskısındaki artışın altını çizdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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