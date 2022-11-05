Kripto para analistin Justin Bennett, ABD dolarının gücünün göstergesi olan ve kripto para piyasasının yakıp yıkan ABD Dolar Endeksi'ni (DXY) inceleyerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Yakından takip edilen kripto para analisti Justin Bennett, ABD dolarının gücünün göstergesi olan ve kripto para piyasasının yakıp yıkan ABD Dolar Endeksi‘ni (DXY) inceleyerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

DXY’de Kritik Seviyeleri İşaretleri

Kripto para analisti Justin Bennett, 110 binden fazla Twitter takipçisine ABD’de beklenenden yüksek çıkan işsizlik oranının DXY için düşüş ve kripto paralar için yükseliş anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi:

Tahmin edilenden daha yüksek işsizlik oranının ardından DXY’den önemli bir düşüş. Günlük kapanışın 111,80’in altında olması gelecek haftaya düşüş (kripto paralar için yükseliş) olarak yansıyacaktır. Bekleyip görelim.

Bugünkü grafiklere bakıldığında, Bennett takipçilerine saatlik DXY grafiğinin bir fake out yani sahte kırılım yaptığını söyledi:

Saatlik DXY grafiği, seansın başlarında onaylanmış bir sahte kırılım gösteriyor. Yine de şimdilik 111,80’e tutunuyoruz.

Bu noktada, DXY’nin haftayı analistin işaret ettiği seviyenin altında, 110,78’in altında haftalık kapanış yaptığını belirtelim.

Bennett, DXY seviyelerinin Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi kripto paraların tam olarak nasıl etkileyeceğini daha derinlemesine inceleme yaparak, “109,30’un önümüzdeki hafta DXY için ne kadar önemli olacağını yeterince vurgulayamıyorum. Buradaki izdiham büyük: 2022 trend çizgisi, düşen kanal desteği ve aylık kilit seviyeye karşılık geliyor. Aşağıda kapanış, kripto para rallisinin devam etmesi demek. Agresif bir sıçrama ise kripto paraların sert şekilde düşmesi demek.” ifadelerini kullandı.

“Dogecoin’de Bu Bölge Geçilmeli”

Kripto para analisti son olarak, ünlü milyarder Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması nedeniyle son günlerde sert yükselen en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin‘e (DOGE) bakıp şu değerlendirmede bulundu:

DOGE bu bölgeyi geri alabilirse, muhtemelen rallinin bir sonraki ayağın başladığını göreceğiz.

Elon Musk’ın favori kripto parası DOGE, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 14,31 yükselişle 0,1348 dolardan işlem görüyor. Mevcut seviyeler analistin işaret ettiği bölgenin üstüne karşılık geliyor olsa da fiyatın haftayı buranın üzerinde kapatması gerekiyor.