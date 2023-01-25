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2023 başlarken, birincil Blockchain ağlarındaki geliştirici ekipleri kendi ekosistemlerini inşa etmek ve genişletmekle meşgulken kripto para piyasası ise FTX’in çöküşünün neden olduğu yıkımdan sonra yeniden toparlanmaya çalışıyor. Blockchain tabanlı projelerin geliştirilmesi için verilen zaman oldukça pahalı sayılabilecek bir kaynaktır, çünkü zamanlarını ve uzmanlıklarını gönüllü olarak kullanan çok sayıda geliştiriciyi toplayan projeler, projenin genel olarak olumlu büyümesine işaret etmektedir. Santiment, bu bakımdan en iyi 10 altcoin‘i paylaştı.

Geliştirme Aktivitesi En Yüksek 10 Altcoin

On-chain (zincir üstü) veri platformu Santiment tarafından sağlanan verilere göre, Polkadot (DOT) ve Kusama (KSM) 25 Ocak itibariyle GitHub’da en yüksek geliştirme aktivitesi ile liderliği paylaştı. Bir Proof of Stake (PoS) mekanizması üzerinde çalışan Cardano (ADA) ise 337 puanla geliştirme aktivitesi bakımından üçüncü sırada yer aldı.

Bilmeyenler için GitHub, tek bir proje üzerinde çalışan bireysel programcılar ve programcı grupları arasında işbirliğini kolaylaştıran son teknoloji bir yazılımdır. Bu platformun kripto para sektöründe kullanımı her geçen gün artıyor ve dünya genelinde kodlama uzmanlarından yeni başlayanlara kadar geniş bir yelpazede insanlar tarafından kullanılıyor. Örneğin, bu sistem, farklı kavram ve programların birbirine bağlanmasını kolaylaştırmak için ortaya çıkan tüm kripto para girişimleri tarafından kullanılmaktadır.

Sırasıyla Decentraland (MANA), Status (SNT) ve Cosmos (ATOM) ile Github’da kaydedilen geliştirme aktivitesinde ilk beş altcoin listesini tamamlanıyor. Filecoin (FIL), Internet Computer (ICP), Ethereum (ETH) ve Concordium (CCD) ise ilk 10 altcoin arasında yer aldı.

Geliştirme Aktivitesi ve Fiyat

Bununla birlikte, Kusama ve Polkadot’un deneysel geliştirme ve erken aşama dağıtımları için kardeş Blockchain’ler olduğu ve bu nedenle geliştirme aktivitesi için aynı puanı paylaştığını belirtmek gerekiyor. Öte yandan Cardano, son birkaç aydır ilk üç sıradaki yerini koruyor. Bu durum ADA fiyatına da olumlu yansıdı ve son 30 günde yaklaşık yüzde 50, son yedi günde ise yüzde 8’lik artış gösterdi.

Önde gelen bir Web3 odaklı metaverse projesi olan Decentraland da yakın zamanda yüzde 73’lük bir fiyat artışı gördü ve bu altcoin’i FTX çöküşü öncesi seviyesine geri getirdi. Listede adı geçen ICP, ATOM ve FIL gibi diğer projeler de son birkaç hafta içinde sırasıyla yüzde 53, yüzde 45 ve yüzde 78’lik artışlarla fiyatlarında önemli artışlar gördüler.