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Saniyede 1 Milyondan Fazla İşlemi İşleyebilen Tectum Softnote Nedir? 

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COINTURK
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Tectum Softnote, dikkat çeken hızda bir blockchain geliştirdiklerini ve saniyede 1 milyondan fazla işlemi işleyebilecek bir sistem oluşturduklarını ifade ediyor. Platformun bir de TET adlı bir kripto para birimi bulunuyor. 

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Tectum Softnote Nedir?TET Token

Tectum Softnote Nedir?

Yapılan açıklamalara göre platform, dünyanın her yerinde anında ve ücretsiz kripto para transferleri sağlayan SoftNote ürününü tasarladı. Ana rakipleri olan Swift, Ripple (XRP) ve Lightning Network ile karşılaştırıldığında, 30 kat daha hızlı, önemli ölçüde daha ucuz ve 50 kat daha ölçeklenebilir bir çözüm sunduklarını ifade ediyorlar. 

Öte yandan Tectum Softnote yaptığı açıklamalarda 5. yıl içinde ATM piyasasından 48 milyon dolar, kripto ile ilgili reklamcılık piyasasından 850 milyon dolar ve bireysel ödeme ücretlerinden 8.5 milyar dolar gelir elde etmeyi beklediklerini ifade ediyor. 

Bunlara ek olarak Softnote ürünü, BTC işlemlerini anında, ucuz, anonim ve cüzdan gerektirmeyen nihai Bitcoin 2. katmanı olarak tanımlanıyor. Tectum tarafından sunulan Bitcoin softnotları, Monero ve Zcash’ten daha özel ve anonim olarak nitelendiriliyor. 

Açıklamalara göre BRC20 Softnote sıralamaları Bitcoin mem havuzunu tıkamaz ve sıralı NFT‘leri ucuz, anında ve değişmez yapar. Ayrıca zincirde gigabaytlarca dosya saklayabileceği de ifade ediliyor. 

Öte yandan ekibe göre Tectum tarafından sunulan Bitcoin softnotları, fiat sınır ötesi havaleleri anında yapmak ve ücretleri %0.1’e indirmek için SWIFT sisteminin yerini almayı hedefliyor. Ayrıca Tectum Blockchain, herhangi bir ERC20 veya BEP20 tokenını anında işlemlere ve ucuz ücretlere köprüleyen ilk 3. nesil Blockchain olarak tanımlanıyor. 

TET Token

Platformun yerel kripto para birimi olan TET token’ın büyük faydalara sahip olduğu ifade ediliyor. TET token’ın, Softnot basma, gas ücreti ödeme, erken özel satış erişimi, node staking ve tectum dapps’te kullanılabildiği dile getiriliyor. ekibin açıklamalarına göre TET token ile ilgili yakında çok daha fazla açıklama yapılacak ve bu açıklamalar fiyatı yükseltebilir. Ayrıca açıklamalara göre ilk 10 Tectum BRC20 softnote’u basıldı ve yakında airdrop gerçekleşecek.  

Öte yandan yapılan açıklamalara göre KAS’ı anında, ucuz ve tamamen anonim yapan Kaspa $KAS softnotları da yakında kullanıcı ile buluşacak.  

Bunlara ek olarak yapılan açıklamalara göre bir Bitcoin ETF’si onaylandığı anda her şirketin Bitcoin’i ölçeklendirmek için Bitcoin Softnotlarına ihtiyacı olacak. Softnote basmak için ise TET token satın alınabileceği ifade ediliyor.  

Ayrıca yapılan açıklamalara göre Bitcoin Softnotları, 1 Aralık’ta XT borsasında listelenecek, TET token’ın ise 4 Aralık’ta XT borsasında listeleneceği ifade ediliyor. 

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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