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  •   Samsung, CBDC Araştırmaları İçin Kolları Sıvadı: Güney Kore Merkez Bankası ile Ortaklık Kuruldu

Samsung, CBDC Araştırmaları İçin Kolları Sıvadı: Güney Kore Merkez Bankası ile Ortaklık Kuruldu

Özet

  • Çok uluslu elektronik şirketi Samsung, Güney Kore merkez bankası ile ortaklık kurdu.
  • Kurulan ortaklık bağlamında Samsung ve Güney Kore merkez bankası, CBDC'lere yönelik teknik araştırmalar yürütecek.
  • Samsung tarafından Pazartesi yapılan açıklamada söz konusu ortaklığa ilişkin detaylar paylaştıldı.
15:45
16 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güney Kore merkezli çok uluslu elektronik şirketi Samsung, bir merkez bankası dijital para birimine (CBDC) ilişkin teknik çalışmalar yürütmek adına Güney Kore merkez bankası ile ortaklık kurdu. Söz konusu ortaklığa ilişkin yapılan açıklamada, yakın alan iletişim teknolojisi kullanılarak cihazlar arasında temassız ödemelerin etkinleştirilebileceği ifade edildi ve yapılacak teknik araştırmalara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Samsung, Güney Kore Merkez Bankası ile Ortaklık Kurdu

Son yıllarda blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin dünya çapında daha büyük bir popülariteye ulaşması ve daha geniş bir kullanım alanına sahip olması, uluslararası ölçekte büyük şirketlerin de bu alanda çeşitli çalışmalar yürütmeye başladı. Bu süreçte çok sayıda şirket de bu alanda önemli miktarlarda yatırımlar yapmaya başladı. CBDC‘ler de bu dönemde kripto ekosisteminde tartışılan konularda biri oldu. Yakın zamanda Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette CBDC’lerin kullanımını kısıtlayan yasa tasarısını imzaladı.

Ancak öte yandan CBDC’ler konusunda olumlu adım atan kurumlar ve mali düzenleyiciler de oldu. Son olarak Samsung, Pazartesi yaptığı bir resmi açıklama ile CBDC’ler ile ilgili teknik çalışmalar yürütmek adına Güney Kore Merkez Bankası ile ortaklık kurulduğunu duyurdu.

CBDC’lere Yönelik Teknik Araştırmalar Yapılacak

Güney Kore merkezli çok uluslu elektronik şirketi Samsung, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin merkez bankası ile dijital para birimi hakkında teknik araştırma yapmak için bir ortaklık kurulduğunu açıkladı. Samsung, merkez bankası tarafından geliştirilen bir CBDC’nin çevrimdışı olarak çalışabileceğini ve cihazlardaki çip ile Galaxy model akıllı telefon kullanıcıları arasında transfer edilebileceğini belirtti. Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre bir CBDC ile temassız ödemeleri etkinleştirmek için akıllı telefonlarda yerleşik olarak bulunan yakın alan iletişim teknolojisi kullanılarak cihazlar arasında ödeme yapılabilir.

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