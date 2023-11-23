İnsanlar yapay zekanın elle tutulur bir şey olduğunu 2022 sonundaki GPT-3 lansmanıyla anladı ve ardından olanları biliyorsunuz. Nvidia hisseleri hızla yükselmeye başladı, kriptodaki AI tokenleri devasa ralliler yaşadı. Hatta GPU kaynağı kiralayan RNDR Coin fiyatı bile bu yıl OpenAI coşkusuyla fiyatını sürekli olarak katladı.

OpenAI Yönetimine Dava

Yönetim geçtiğimiz haftanın son gününde OpenAI CEO’su Sam Altman’ı görevden aldı ve çok ağır bir dil kullandı. Görevden alınması Sam için sürprizdi ancak ekibin neredeyse tamamı onu destekledi. 700’ü aşkın çalışanın Sam gelmezse Microsoft’a geçeriz tehdidinin ve Microsoft’un onlara kucak açmasının ardından şirket geri adım atmak zorunda kaldı.

Buraya kadar her şey yeterince baş döndürücüyken şimdi konuya aşina kaynaklar yatırımcıların CEO Sam Altman’ın işine son verme kararı nedeniyle şirket yönetim kuruluna karşı dava açabileceğini söylüyor. Reuters’ın yakın tarihli bir haberine göre yatırımcılar bu kritik kararının yatırımcılara devasa miktarda para kaybettirme potansiyeli vardı. Raporda şu ifadeler yer alıyor;

“Yatırımcılar, hızla büyüyen üretken yapay zeka sektörünün en gözde girişiminin potansiyel çöküşüyle birlikte, bazı portföylerinin baş tacı olan OpenAI’ye yatırdıkları yüz milyonlarca doları kaybedebileceklerinden endişe ediyorlar.”

Patron Şirkete Dönüyor

Şirketteki beyin takımı oldukça ısrarlı biçimde Sam’in geri gelmesi gerektiğini savundu. Onların bu güçlü duruşu OpenAI’ın geleceğini tehdit edecek seviyeye ulaşmıştı. 770 civarında çalışanın kabaca 700’ü onun şirkete dönmediği senaryoda işi bırakacaklarını söyledi. Bu konuda ikna ediciydiler çünkü Sam hızla Microsoft ile anlaşmış ve teknoloji devinin onlara kucak açmasını sağlamıştı.

Altman son paylaşımında şunları yazdı;

“OpenAI’ı seviyorum ve son birkaç gündür yaptığım her şey bu ekibi ve misyonunu bir arada tutmaya hizmet etmek içindi. Pazar akşamı Microsoft’a katılmaya karar verdiğimde, bunun benim ve ekip için en iyi yol olduğu açıktı. Yeni yönetim kurulu ve Satya’nın desteğiyle OpenAI’a geri dönüyorum”.

Satya hali hazırda Microsoft CEO’su ve şirketi aynı zamanda OpenAI’ın en büyük yatırımcısı konumunda.