tarafından eklendi tarafından eklendi
Haberler

Sam Altman’ı Görevden Alan Yönetimin Başı Belada

Özet

    Sam Altman’ı görevden alan yönetim kararından vazgeçmek zorunda kaldı.
    Kararı veren yönetim kurulu yatırımcılar tarafından dava edilebilir.
    Sam, yeni yönetim talebiyle şirketine CEO olarak geri dönüyor.
    Piyasaya etkisi: Nötr

Fatih Uçar
Fatih Uçar

İnsanlar yapay zekanın elle tutulur bir şey olduğunu 2022 sonundaki GPT-3 lansmanıyla anladı ve ardından olanları biliyorsunuz. Nvidia hisseleri hızla yükselmeye başladı, kriptodaki AI tokenleri devasa ralliler yaşadı. Hatta GPU kaynağı kiralayan RNDR Coin fiyatı bile bu yıl OpenAI coşkusuyla fiyatını sürekli olarak katladı.

İçerikler
OpenAI Yönetimine DavaPatron Şirkete Dönüyor

OpenAI Yönetimine Dava

Yönetim geçtiğimiz haftanın son gününde OpenAI CEO’su Sam Altman’ı görevden aldı ve çok ağır bir dil kullandı. Görevden alınması Sam için sürprizdi ancak ekibin neredeyse tamamı onu destekledi. 700’ü aşkın çalışanın Sam gelmezse Microsoft’a geçeriz tehdidinin ve Microsoft’un onlara kucak açmasının ardından şirket geri adım atmak zorunda kaldı.

Buraya kadar her şey yeterince baş döndürücüyken şimdi konuya aşina kaynaklar yatırımcıların CEO Sam Altman’ın işine son verme kararı nedeniyle şirket yönetim kuruluna karşı dava açabileceğini söylüyor. Reuters’ın yakın tarihli bir haberine göre yatırımcılar bu kritik kararının yatırımcılara devasa miktarda para kaybettirme potansiyeli vardı. Raporda şu ifadeler yer alıyor;

“Yatırımcılar, hızla büyüyen üretken yapay zeka sektörünün en gözde girişiminin potansiyel çöküşüyle birlikte, bazı portföylerinin baş tacı olan OpenAI’ye yatırdıkları yüz milyonlarca doları kaybedebileceklerinden endişe ediyorlar.”

Patron Şirkete Dönüyor

Şirketteki beyin takımı oldukça ısrarlı biçimde Sam’in geri gelmesi gerektiğini savundu. Onların bu güçlü duruşu OpenAI’ın geleceğini tehdit edecek seviyeye ulaşmıştı. 770 civarında çalışanın kabaca 700’ü onun şirkete dönmediği senaryoda işi bırakacaklarını söyledi. Bu konuda ikna ediciydiler çünkü Sam hızla Microsoft ile anlaşmış ve teknoloji devinin onlara kucak açmasını sağlamıştı.

Altman son paylaşımında şunları yazdı;

OpenAI’ı seviyorum ve son birkaç gündür yaptığım her şey bu ekibi ve misyonunu bir arada tutmaya hizmet etmek içindi. Pazar akşamı Microsoft’a katılmaya karar verdiğimde, bunun benim ve ekip için en iyi yol olduğu açıktı. Yeni yönetim kurulu ve Satya’nın desteğiyle OpenAI’a geri dönüyorum”.

Satya hali hazırda Microsoft CEO’su ve şirketi aynı zamanda OpenAI’ın en büyük yatırımcısı konumunda.

You Might Also Like

Kripto Piyasasının En Popüler 10 Girişimcisi Açıklandı: Listeye SBF Damga Vurdu

ARK Invest ve 21Shares ETF Başvurusunda Değişikliğe Gitti: Süreç Nasıl İşliyor?

Javier Milei Kimdir? Arjantin’in Yeni Kripto Dostu Başkanı

Piyasalarda Çöküş Sinyali Mi? Kriptonun Devi Gözde Şirketini Satmak Zorunda Kaldı

OpenAI Çalkalanıyor, Sam Altman Görevden Alındı ve Daha Fazlası Var

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Follow:
Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Eski Binance CEO’su CZ İçin Harekete Geçtiler
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: Eski Binance CEO’su CZ İçin Harekete Geçtiler
BINANCE
Son Dakika: Hacklenen Altcoinin Fiyatı Düşüyor Kayıp Milyonlarca Dolar
Güvenlik
Son Dakika: Spot Bitcoin ETF Hakkında Son Gelişme
BITCOIN Haberleri
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Yeni Grafik Analizi
Teknik Analiz
Lost your password?